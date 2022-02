A Calice Ligure si è costituito il Consorzio Forestale Alta Valle Pora

Il giorno 17 dicembre 2021 è stato costituito, con sede in Calice Ligure, piazza Massa n. 15, il Consorzio Forestale Alta Valle Pora.

Presso la sala Consiliare Comunale, il notaio Michelangelo La Cava di Pietra Ligure ha dato lettura, a tutti i soci fondatori, dello statuto e comunicato le cariche sociali. Presidente del Consorzio è stato nominato Ivan Badano, i consiglieri designati sono Michela Brunet (con funzioni di vice presidente) e Luca Lagorio.

“L’idea di costituire una simile struttura nasce dalla considerazione e dalla consapevolezza dell’importanza di dover tutelare e valorizzare il patrimonio boschivo del nostro territorio – si legge nella nota del Consorzio -. Nasce dalla necessità di operare in un’ottica di collaborazione e coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo abbiano interesse a promuovere tale missione, siano essi soggetti pubblici o privati cittadini proprietari di terreni come imprese coinvolte nella filiera del legno. Lavorare insieme in un’ottica comune è la scommessa più grande presente in questa iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale, condivisa fin da subito con entusiasmo anche dai privati che ne sono divenuti soci”.

Ad oggi fanno parte del Consorzio 10 soci privati, che hanno apportato all’interno dello stesso il proprio patrimonio boschivo. Il comune di Calice Ligure, partner pubblico, partecipa con il proprio patrimonio forestale. La dotazione del Consorzio è costituita da circa 4.900.000 mq di terreni boscati.

“Auspichiamo che in un prossimo futuro altri, condividendo le finalità dell’iniziativa, vogliano entrare a far parte del consorzio. Auguriamo a tutti i soci un buon lavoro”, concludono i rappresentanti del Consorzio.