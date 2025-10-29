Andora, con un indirizzo turistico arriva il primo istituto superiore cittadino: “Una scuola che nasce e crescerà col territorio” (VIDEO)

Ad Andora si apre un nuovo capitolo per il mondo dell’istruzione. Dal prossimo anno scolastico sarà attivo il nuovo Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, il primo istituto superiore della città. La conferma è arrivata con il via libera ufficiale del Consiglio Regionale della Liguria, che ha approvato all’unanimità il Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa 2026/2027.

Questa mattina, davanti al plesso di via Cavour che ospiterà questa nuova realtà, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Demichelis ha presentato con il nuovo corso di studi. L’istituto, che sarà una succursale dell’Istituto Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio, rappresenta il traguardo di un progetto avviato circa due anni fa dal Comune di Andora.

L’obiettivo, condiviso dal sindaco Demichelis e dal vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino, era quello di portare nel territorio un’offerta formativa in linea con la vocazione turistica ed economica del Ponente ligure, sfruttando gli ampi spazi del plesso recentemente rinnovato e messo a norma. Il progetto ha ottenuto il pieno sostegno di Regione Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Provincia di Savona, del Provveditorato provinciale e della Dirigenza del plesso Andora-Laigueglia, oltre alla collaborazione dei vertici dell’Istituto alassino.

“Le famiglie e gli studenti delle scuole medie di Andora e del Ponente ligure potranno scegliere un istituto fortemente mirato alla preparazione di personale adatto alle professioni legate al turismo ricettivo, culturale e ambientale, industria ligure per eccellenza e di cui si prevede una espansione in particolare ad Andora e nel ponente: si pensi alla rigenerazione di Borgo castello, alla pista ciclabile e al previsto ulteriore sviluppo del porto turistico – spiegano Demichelis e Martino – Ci sono poi aziende locali che uniscono la ricettività turistica alla tutela del territorio e alla valorizzazione dell’agricoltura tradizionale e operatori che curano l’organizzazione di grandi eventi culturali pubblici o privati che hanno già contattato la Fondazione Borgo Castello per future collaborazioni. Oggi il pensiero e invito va ai ragazzi e alle famiglie di Andora e dei comuni limitrofi, a vagliare e scegliere questa nuova opportunità di formazione, pensata per dare gli strumenti necessari per realizzare le proprie aspirazioni. Una scuola che nasce e crescerà con il territorio, in sintonia con le sue esigenze e per dare opportunità. Non vediamo l'ora di accogliervi ad Andora che guarda al futuro e con questa scuola comincia un nuovo importante capitolo”.

Il nuovo corso di studi, illustrato dal vicesindaco Martino, prevede un piano didattico che unisce cultura, economia e internazionalità, con materie come Storia dell’Arte e del Territorio, Economia Aziendale e lo studio di tre lingue straniere. “L’istituto si caratterizza per un piano didattico che coniuga il patrimonio culturale, la dimensione produttiva e l'internazionalità, con discipline quali Storia dell'Arte e del Territorio, Economia Aziendale e lo studio di tre lingue straniere - ha sottolineato Martino - L'obiettivo di questo Scuola Superiore è fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità adattabili tanto alle proprie inclinazioni e aspirazioni personali quanto alla prospettiva concreta di impiego nel mondo del lavoro e delle professioni”.

Questo indirizzo avrà quindi alcune peculiarità specifiche orientate alle professionalità turistiche del futuro, come ha illustrato il primo collaboratore della dirigente dell'istituto alassino, Fabio Macheda: “Non si studierà più una menzione di Diritto come oggi nel biennio dell'alberghiero professionale, ma ci sarà la materia di Legislazione Turistica. Ci sarà, dunque, una piegatura del percorso interamente orientata al turismo, con l'insegnamento di Marketing ed Economia Aziendale. L'Amministrazione, in collaborazione con il territorio, ha già fatto sapere alla scuola che ci saranno le possibilità di ottenere altri spazi e altri edifici per lo svolgimento dell'attività laboratoriale. La scuola del futuro, infatti, guarda alla didattica delle competenze e non solo delle conoscenze. Per questo, le attività laboratoriali saranno fondamentali per fare la differenza, andando incontro ai bisogni educativi e al benessere dei nostri studenti”.

Attenzione è stata posta alla convivenza con gli altri istituti andoresi presenti nel plesso: “La preoccupazione di tutti era non interferire con le attività didattiche e la presenza di bambini più piccoli - ha spiegato la dirigente andorese Beatrice Pramaggiore - Stiamo lavorando a una soluzione per evitare ogni promiscuità, con una collocazione per le aule, affinché i ragazzi del Turistico possano avere un piano loro dedicato e noi mantenere i nostri spazi per i laboratori avviati in questi anni”.

Determinanti per l’esito positivo del percorso autorizzativo sono state alcune scelte urbanistiche adottate negli ultimi anni dal Comune. “Fra queste - ha voluto ricordare il primo cittadino - certamente la completa riqualificazione, ampliamento e messa a norma del plesso di via Cavour attuata fra il 2017 e il 2018, la vicinanza dello stesso alla nuova stazione ferroviaria resa recentemente più accessibile dalle opere viarie a valle con l’attivazione del capolinea degli autobus che rendono l'Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico di Andora facilmente raggiungibile sia dalla provincia di Savona che di Imperia”.

“Da soli non si va da nessuna parte – ha evidenziato Demichelis – questo risultato è frutto di un vero lavoro di squadra”. Il sindaco ha ringraziato la Regione Liguria, il presidente Marco Bucci, l’assessore Simona Ferro, la dirigente regionale Cristina Zanni, l’assessore Paolo Ripamonti e tutti coloro che hanno collaborato all’iter, insieme a Anci Liguria, all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, alla Provincia di Savona e al personale comunale.

Un ringraziamento speciale e un benvenuto sono stati rivolti anche all’Istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi”, alla dirigente Lara Paternieri, ai docenti e ai collaboratori. “Vi accogliamo ad Andora - ha concluso Demichelis – in un plesso che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la didattica d’eccellenza. Con questa scuola, Andora guarda al futuro e inaugura un nuovo, importante capitolo della sua storia”.