Albenga, associazioni sportive in piazza con i cittadini a favore dell'ospedale. Ex sindaco Cangiano spiega l’importanza della manifestazione (VIDEO)

“Il pronto soccorso è troppo importante, non possono levarcelo. Siamo pronti a partecipare alla manifestazione con le nostre divise e coinvolgeremo anche le altre associazioni sportive del territorio perché questa deve essere una battaglia di tutto il comprensorio, non solo di Albenga” questo il concetto espresso ieri sera all'unanimità dalle associazioni sportive che hanno partecipato al quarto degli incontri che il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha voluto con le associazioni del territorio per avere un confronto e tastare il reale coinvolgimento della città nella battaglia a tutela dell’ospedale di Albenga.

La risposta è stata forte e unanime: noi ci saremo!

"Sono molto contento di constatare che tutto il territorio e tutte le associazioni sono coinvolte e pronte a schierarsi per la riapertura del Pronto Soccorso e in difesa del nostro ospedale – commenta il sindaco Tomatis a margine dell’incontro -. È importante sottolineare che questa non vuole assolutamente essere una battaglia partitica o di campanile, ma a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.

“Al presidente Toti dobbiamo chiedere di ascoltarci – continua il primo cittadino -, di valutare le esigenze del territorio e di essere disposto ad un dialogo volto a trovare la soluzione migliore. Senza Albenga, anche Santa Corona è in sofferenza. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e chiedere che il Santa Maria di Misericordia venga ingrandito e potenziato dotandolo di tutti quei reparti rispondenti alle caratteristiche delineate dal decreto Balduzzi sulla sanità e necessari per avere definitivamente un pronto soccorso”.

Tutti i partecipanti hanno manifestato la propria approvazione nei confronti delle parole del sindaco dichiarandosi pronti a scendere in campo il prossimo venerdì 11 marzo per il futuro del Santa Maria di Misericordia.

In prima linea, da molti anni, anche Giorgio Cangiano, ex sindaco di Albenga e oggi consigliere nell'amministrazione Tomatis, che ha spiegato che “a breve stabiliremo il giorno della manifestazione, che non è ‘contro’ il Santa Corona, che ha ottimi medici e personale sanitario, ma riesce a rispondere con sofferenza ai bisogni di un bacino d’utenza così esteso. Sarà invece ‘a favore’ dell’ospedale di Albenga, una struttura nuova, che deve essere dotata di Pronto Soccorso, perché è in ballo la salute delle persone. Spesso arrivare in tempi brevi al Pronto Soccorso fa la differenza tra la vita e la morte”.

“Dobbiamo essere tutti uniti in una manifestazione non partitica – continua il consigliere Cangiano - ma della gente del territorio che con forza vuole far comprendere a chi è deputato a prendere le decisioni che si tratta di una scelta sbagliata quella di sopprimerlo”.

“Chi prende le decisioni deve comprendere le necessità reali. Auspico un dialogo di collaborazione e sono fiducioso sulla manifestazione: tutti uniti con i cittadini per gli interessi delle persone che vivono nel territorio”, conclude Cangiano.