Albenga, colto a cedere una dose di cocaina: arrestato dalla Polizia Locale

Nel pomeriggio di sabato 26 febbraio, ad Albenga, è stato tratto in arresto un cittadino di origini tunisine colto in flagranza di reato nell’atto di cedere, in cambio di denaro, una dose di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato notato dagli agenti della polizia locale in pattuglia sul territorio nei pressi di Via Dalmazia. Conoscendo il soggetto - arrestato circa 10 giorni prima in una maniera turbolenta (l’uomo aveva fatto cadere a terra un’agente donna) – gli uomini della polizia locale hanno deciso di osservarlo: come sospettato è stato notato nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un acquirente. Immediato è scattato l’intervento e, dopo un breve tentativo di fuga, l’uomo è stato condotto presso il comando della Polizia Locale per le procedure e verifiche del caso.

Nella giornata di oggi l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto per spaccio, violazione delle misure cautelari e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato tradotto in carcere a Genova.

“Il quotidiano impegno delle nostre forze di polizia locale nella che sino ad oggi hanno già dato risultati eccellenti lotta contro la criminalità e lo spaccio ci porteranno, a medio termine, al raggiungimento agli ambiti obiettivi” afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci.

“Da inizio anno a oggi sono stati già 5 gli arresti ad opera dell’ufficio sicurezza urbana e numerose le attività di controllo e di presidio del territorio - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - Ringrazio gli agenti della polizia locale di Albenga per i quotidiani interventi effettuati sul territorio. Ogni agente, ciascuno per le sue competenze, apporta un contributo importante all’intero Comando”.