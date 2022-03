Alassio restaura i vicoli del Borgo Coscia e la pavimentazione di piazza Madonna delle Grazie

Sono terminati i lavori dei vicoli del Borgo Coscia (nel comune di Alassio) e già nella mattinata di ieri gli uffici comunali hanno esperito un sopralluogo per predisporre i progetti degli ultimi quattro vicoli ancora da pavimentare nel centro cittadino, ovvero Pastrengo, Palestro, Alciati e Foscolo.

"Andiamo così a completare il rifacimento di tutti i vicoli della città - commenta l'assessore Rocco Invernizzi - un'altra promessa mantenuta dell'amministrazione Melgrati Ter".

In questi giorni sono anche ripresi i lavori del rifacimento della pavimentazione della piazza di Madonna delle Grazie a seguito della nota autorizzativa della Soprintendenza.

"Presente sul cantiere - aggiunge Invernizzi - anche l’archeologo Frida Occelli per la verifica dei lavori e delle risultanze degli scavi. Nel frattempo gli uffici comunali hanno avviato le procedure per esperire la gara relativa al secondo lotto dei lavori di riqualificazione della pavimentazione di Madonna delle Grazie in modo di dare continuità ai lavori terminato il primo lotto".

"In qualità di sindaco del comune di Alassio - le parole di Marco Melgrati - ringrazio la soprintendenza per aver esaminato la pratica in tempi celeri e averci rilasciato il parere per riprendere i lavori, sarà ovviamente nostra cura rispettare tutte le indicazioni forniteci".