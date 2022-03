Andora, il 14 marzo via al "porta a porta" per i rifiuti: le modalità di raccolta per i condomini

Tredici giorni all'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Ultimi incontri e sopralluoghi da parte delle ditte Egea e Proteo per perfezionare la raccolta nei condomini soggetti alla servizio di raccolta "porta a porta".

L'assessore all'Ambiente, Maria Teresa Nasi, dopo numerosi sopralluoghi, due riunioni in Municipio con gli amministratori di condominio, ha inviato una nota per riassumere le alternative messe al servizio degli edifici con più di otto appartamenti, che sorgono nelle zone dove, dal 14 marzo, sarà effettuato il servizio di raccolta con la nuova modalità.

"Il capitolato d'appalto della gara indetta dalla Provincia di Imperia, prevede che conferiscano in cassonetti condominiali da posizionare nelle aree private, senza vincoli di orario o di giorno - spiega l'assessore all'Ambiente, Maria Teresa Nasi - Il condominio ha però l'obbligo di portare fuori i cassonetti il giorno del ritiro perché gli operatori della ditta non possono, per contratto, accedere in proprietà privata. Le ditte Egea e Proteo hanno realizzato molti sopralluoghi per proporre le soluzioni migliori agli amministratori. Io stessa vi ho partecipato e ho verificato che le situazioni più problematiche, causate dall'assoluta mancanza di spazio, hanno già trovato soluzione con la buona volontà e disponibilità a rendersi autonomi".

Molti condomini hanno allestito o stanno allestendo spazi interni privati. Alcuni casi limite, privi di aree interne per ospitare i cassonetti condominiali e di zone adeguate dove conferire con i mastelli, si sono mossi per tempo, accordati fra loro, chiesto e ottenuto dal Comune di poter utilizzare, trasformare e chiudere alcune vecchie isole ecologiche dismesse, pagando l'occupazione di suolo pubblico e modificandole con costi a loro carico. Pur conferendo nella stessa isola, ogni condomino deve avere la sua propria batteria di cassonetti in modo che possa essere chiaro chi conferisce.

"Mi complimento con gli amministratori e i proprietari residenti e di seconde case che in questi mesi hanno lavorato con le ditte Proteo e Egea per conferire al meglio, anche superando irrisolvibili problemi di spazio - ha dichiarato l'assessore Nasi - I condomini che non hanno aree per i cassonetti condominiali del Porta a porta, hanno la possibilità di chiedere di esporre i mastelli e i sacchetti, tenendo conto del decoro e della pulizia dei luoghi. La scelta deve essere comunicata ufficialmente da chi amministra i condomini, con una nota scritta, o compilando il modello di richiesta preposto, alle Ditte Egea e Proteo in modo che possano velocemente completare la distribuzione dei kit".

Confermata anche la realizzazione di due “Isole speciali” dette "del Turista": “Si tratta di due postazioni per le emergenze ovvero due aree chiuse, una a Molino Nuovo e nei presi dell’Uscita dell’autostrada, ove si può accedere solo con scheda magnetica – spiega ancora l’Assessore Nasi - Potranno essere utilizzate da coloro che fanno il 'porta e porta', turisti o residenti, qualora avessero la necessità di lasciare Andora prima del giorno di conferimento dei rifiuti a loro assegnato. Le schede vanno richieste, presentando domanda motivata, all’Eco Sportello di via Santa Lucia”.

E’ sempre possibile prenotare al numero verde 800 54 63 54 il ritiro del kit presso l’Eco Sportello di via Santa Lucia che rimarrà aperto anche nei prossimi mesi per agevolare anche i non residenti che non abbiamo ancora le forniture.