'Italian west coast' in mostra a Filadelfia dal 3 marzo

Il Progetto DALL’ITALIAN WEST COAST AL MONDO: NENNE SANGUINETI POGGI, ARTISTA SENZA CONFINI è stato selezionato dal Consolato Italiano di Filadelfia con un bando all’interno delle iniziative di promozione integrata e rilancio del Sistema Paese.

Dal 3 al 13 marzo all’interno della campagna "BeIT Italy is simply extraordinary" a Filadelfia verranno presentati i video dei Comuni che hanno già aderito al progetto Riviera di Ponente Italian West Coast, le opere dell’artista ligure Nenne Sanguineti Poggi e i profumi e i sapori delle Provincie di Savona e Imperia.

Tra gli obiettivi del progetto, che ha suscitato l’interesse del Consolato: presentare e valorizzare i luoghi più suggestivi della Liguria di Ponente attraverso i video “Riviera di Ponente Italian West Coast,” che seguono una precisa strategia di marketing territoriale e di valorizzazione del territorio ligure e dell’Italia.

La serie dei video su Savona, Albenga, Varazze, Alassio, Pietra Ligure, Imperia, Diano Marina, verrà proposta nel corso dell’evento, anche con riferimento al contatto con i Comuni Liguri per eventuali azioni di accoglienza turistica. L’evento intende inoltre divulgare e diffondere la conoscenza della figura di Nenne Sanguineti Poggi come pittrice, intellettuale, mosaicista e scrittrice e della sua terra di origine la Liguria di Ponente, l’Italian West Coast.

Nell’evento di inaugurazione del 3 marzo a Filadelfia interverrano la Console Generale d’Italia a Filadelfia Cristiana Mele, Deborah Sanguineti nipote dell’artista e Franca Riccardi Presidente dell’Associazione AISPhila The America-Italy Society of Philadelphia la cui mission è promuovere, attraverso mezzi educativi, culturali e di altro tipo, l'amicizia internazionale tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America.

Il Progetto è sostenuto dal Consolato Italiano di Philadelphia (USA); è ideato e promosso da Punto a capo comunicazione che cura da anni la comunicazione e le mostre sull’artista in Italia e all’estero, in collaborazione con NSP Art che diffonde e promuove iniziative sull’artista Nenne Sanguineti Poggi, e l’Associazione Visioni che promuove le eccellenze italiane. In questa occasione presso il Gran Caffè L’Aquila verrà allestita una mostra con opere dell’artista, con videoistallazioni sulla Riviera e prodotti agroalimentari dell’Italian West Coast, con possibilità di degustazione dello speciale menù savonese creato appositamente per l’evento nella settimana dal 3 al 13 marzo 2022.





“I video del progetto Italian West Coast sono stati realizzati con un taglio internazionale, in versione italiano e inglese, proprio per favorirne la diffusione all’estero e anche in USA, terra della originaria e autentica West Coast. Siamo onorati che il nostro progetto sia stato selezionato dal Consolato,” dice Monica Brondi di Punto a capo, che ha ideato e realizzato il progetto “L’evento si svolgerà nello spazio mostre del noto ristorante italiano in Filadelfia “Gran Caffè L’Aquila” e verrà filmato per poterlo riproporre in Italia come testimonianza del legame che gli americani hanno verso il nostro Paese e la cultura italiana.





La serie Riviera di Ponente. Italian West Coast ha avuto il suo start up nel 2021 grazie al contributo del Distretto 2032 Rotary International.

Renato Chiarlone, Presidente del Rotary Club Savona , in rappresentanza dei Club di Albenga, Savona, Varazze, Alassio e Imperia che hanno promosso l’iniziativa, sottolinea: Siamo felici del riconoscimento del Consolato di Filadelfia al progetto Italian West Coast.

Con la realizzazione e diffusione di questi video, il Rotary ha voluto testimoniare e premiare lo sforzo effettuato da tutti quegli operatori turistici e commerciali che hanno subito grandi perdite a seguito del Covid e che non hanno voluto arrendersi e si sono totalmente riposizionati per accogliere i turisti stranieri e italiani, con strutture ricettive rinnovate negli spazi e nei servizi. Un vero e proprio Service per la valorizzazione della Liguria di Ponente che continua a riscontrare successo, anche fuori Italia” .

I video sono stati realizzati con la casa di produzione Movie & Click e in collaborazione con Liguria Film Commission e hanno avuto il Patrocinio delle principali istituzioni territoriali e da Regione Liguria.

Per maggiori informazioni: italianwestcoast.it

Ufficio stampa: +39 019 806493