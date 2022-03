Albenga, Crosetto (FdI): "L'ospedale deve avere un ruolo centrale per garantire l'assistenza alla comunità"

"Il ruolo dell'ospedale é imprescindibile, deve essere il perno fondamentale per garantire l'assistenza alla comunità albenganese".

Lo afferma Roberto Crosetto, presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia a pochi giorni dalla manifestazione che si terrà ad Albenga per chiedere alla Regione l'apertura del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Gli scontri politici, le parole urlate a vento non interessano alla gente di Albenga. La città ha bisogno di azioni concrete che devono essere compiute analizzando la realtà dei fatti. Il bacino di Albenga ha bisogno di un ospedale dotato di servizi efficaci ed efficienti".

"Non è una questione di campanilismi. La distanza tra Albenga e Pietra Ligure è evidente. In estate due servizi di emergenza nelle due diverse città possono coesistere ed evitare disagi ai turisti e ai residenti - conclude - Due ospedali possono essere utilissimi per i due comprensori che hanno da coprire un territorio molto vasto. Agiamo in fretta prima che sia davvero troppo tardi per il bene di tutti".