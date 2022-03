Martedì 8 marzo, alle ore 10,30, l'Arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, celebrerà, presso la Cattedrale di Savona, la Santa Messa solenne, in occasione del "precetto Pasquale interforze" per i militari di ogni ordine e grado e i componenti delle forze di polizia in servizio nella provincia di Savona.

Saranno presenti alla solenne Celebrazione Liturgica le autorità civili e militari e le Associazioni Combattentistiche e d'Arma.