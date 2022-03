Come raggiungere la Corsica in Traghetto

Quest'anno vorresti organizzare una bella vacanza in Corsica ma non sai come fare? Niente paura, seguendo questa semplice guida scoprirai subito tutte le possibilità e troverai quella più adatta alle tue esigenze. Il metodo migliore per raggiungere la Corsica partendo dall'Italia è sicuramente via mare.

L'isola conta diversi porti raggiungibili in nave dalla terra ferma. Le rotte principali partono dall'Italia o dalla Francia, ma in questo articolo ci concentreremo solo sulle rotte italiane. Le principali compagnie che offrono questo collegamento sono Moby e Corsica ferries.



Corsica ferries realizza tratte che partono dai porti di Liguria, Toscana e dalla Sardegna. Per coloro che desiderano partire dalla Toscana è possibile farlo dai porti di Livorno o Piombino, da cui si possono raggiungere i porti di Bastia, Ile Russe o Porto Vecchio. In Liguria è invece possibile partire da Savona e arrivare a Bastia o Ile Russe.

Infine gli abitanti della Sardegna possono prendere il traghetto da Porto torres o Golfo Aranci verso Ajaccio, Porto Vecchio o Bastia. Non tutte le tratte sono disponibili tutto l'anno e la frequenza delle navi per la Corsica viene aumentata nel periodo estivo e di alta stagione; si possono verificare le date disponibili al momento della prenotazione sul sito. La tratta Livorno - Bastia è garantita tutto l'anno, le altre sono stagionali e pertanto permettono di partire solo in determinati periodi.

Moby offre tratte differenti ma sempre in partenza da Liguria, Toscana e Sardegna. Sono disponibili le rotte Genova - Bastia (da giugno a settembre), Livorno-Bastia (da giugno a ottobre) e infine Santa Teresa di Gallura - Bonifacio (tutto l'anno). Entrambe le compagnie offrono la possibilità di viaggiare di notte o di giorno e di prenotare diverse tipologie di posti; una seduta è prevista dal prezzo base del biglietto, ma per stare più comodi è possibile riservare poltrone o cabine, a seconda delle esigenze.

Chi parte ad esempio dalla Liguria e ha più ore da fare a bordo, dovrebbe tenere a mente che il viaggio diurno è generalmente più breve di quello notturno. I servizi presenti a bordo sono di ristorazione, con bar e ristoranti, area shopping, dove è possibile fare acquisti, area bambini per i più piccoli, sala giochi e wi-fi a pagamento. Alcuni traghetti sono inoltre provvisti di piscina, area SPA, cinema e altri servizi aggiuntivi.

Potranno essere imbarcati anche i propri mezzi di trasporto quali automobili e moto. Questo servizio andrà pagato al momento della prenotazione sulla biglietteria online dei traghetti per la Corsica https://www.traghettiperlacorsica.it . É possibile viaggiare con animali domestici (purché ben accuditi) e disporre delle aree dedicate a loro presenti sulle navi.

Un'altra compagnia che collega Santa Teresa di Gallura al porto di Bonifacio è Ichnusa Lines. Essendo la tratta molto breve non sono disponibili particolari servizi a bordo ma c'è la possibilità di imbarcare auto e moto.

Lo stesso collegamento viene offerto anche da Blue Navy.

La compagnia Grimaldi Lines non effettua viaggi diretti per la Corsica, ma permette di partire da Civitavecchia e verso un porto in Sardegna e da lì raggiungere la Corsica, con un biglietto Blue Navy scontato. Le due compagnie hanno infatti stretto un accordo che permette al cliente di risparmiare.

I biglietti posso essere facilmente fatti online, tramite i siti web delle compagnie o altri siti che confrontano in automatico tutte le offerte, per aiutare a trovare la più conveniente.

Le regole per risparmiare sui biglietti sono ovviamente di comprarli in anticipo e se possibile di scegliere orari e giorni in settimana in cui c'è meno richiesta. Evitare quindi di partire durante i weekend in periodi di alta stagione se non si vuole spendere più del necessario. Ora che sai tutto sui traghetti per la Corsica non ti resta che prenotare la tua vacanza!