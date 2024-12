Celle in lutto cittadino per Renato Zunino: il paese rende omaggio al suo storico Sindaco

E' un continuo via vai per rendere omaggio al proprio storico Sindaco, ad una figura che per il suo comune di nascita ha dato tanto. 27 anni da primo cittadino. Ma non solo. Perchè dal comune cellese su sua spinta è ripartita la sezione locale dell'Anpi.

Celle da oggi e per tutta la giornata di domani è in lutto cittadino per Renato Zunino scomparso all'età di 75 anni e nella sala consiliare il paese da questa mattina, con grande commozione, sta esprimendo la propria vicinanza alla famiglia salutando il feretro sul quale è stata posizionata una sua foto e il foulard dell'Anpi.

Il picchetto sia da parte degli iscritti all'Anpi con la divisione in fasce orarie per garantire la presenza che di semplici cittadini, è un simbolo di unione e di riconoscenza verso chi ha fatto tanto, per la comunità cellese e provinciale. Non solo politicamente.

Poi il libro delle firme. Sono già molteplici nella tarda mattinata. E continueranno ad aumentare fino a domani, giorno del funerale civile.

In seguito il corteo si fermerà davanti alla Società di Mutuo Soccorso, sede proprio dell'Anpi "Fratelli Figuccio" di Celle. I partigiani Jim e Stiv, 25 e 19 anni che dopo aver fatto visita ai genitori a Celle vennero trucidati ad Altare il 20 gennaio del 1945.

Quante volte da Sindaco e da presidente dell'Anpi di Celle e provinciale, Zunino li ha ricordati.

Il corteo poi si concluderà al cimitero di Sanda per l'ultimo saluto.

Un appello all'amministrazione, che siamo certi verrà ascoltato, Celle da giovedì non dimentichi il suo Sindaco.