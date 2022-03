In piazza per l’Ucraina, Savona partecipa alla manifestazione delle città europee

Il Comune di Savona aderisce alla manifestazione per l’Ucraina di sabato 12 marzo promossa da Eurocities, la rete delle città europee. “Noi ci saremo - dice il sindaco Marco Russo - per il popolo ucraino e con il popolo ucraino per un momento di solidarietà condiviso”.

Al presidio, nato su iniziativa del presidente di Eurocities e sindaco di Firenze Dario Nardella, hanno già aderito più di 100 città europee, da Bologna a Marsiglia, da Milano a Nizza, da Roma a Rotterdam per condannare le azioni di guerra contro Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa, che fanno parte della rete di Eurocities, e contro tutto il popolo ucraino.

L’invito è quello di ritrovarsi davanti ai municipi insieme con le comunità ucraine locali.

“A Savona - dice ancora il sindaco Russo - ci ritroviamo alle 11 davanti a Palazzo Sisto per dimostrare vicinanza ai sindaci ucraini e a tutta la popolazione”.