Fiera di Santa Rita e mercato del lunedì nello stesso giorno: savonesi preoccupati per il traffico

Succede ogni sette anni, ma quando la data della Fiera di Santa Rita cade di lunedì, in coincidenza con il mercato settimanale, le ripercussioni sul traffico possono essere pesanti.

E' quello che pensano i residenti del quartiere dell'Oltreletimbro che tengono molto alla tradizionale fiera, con i banchetti delle rose per onorare la Santa. Via Collodi, ed alcune vie limitrofe, saranno chiuse al traffico perché occupate dai banchi con il traffico che verrà in gran parte a pesare su corso Tardy e Benech, di solito molto trafficato.

La situazione sarà comunque monitorata dalla Polizia Municipale che però soffre di carenza di personale ma pensa di impiegare gli agenti su doppi turni per controllare il traffico.