Alluvione 2019, il sindaco Castellini: “Una vittoria per Stella, per la Liguria e per l’Italia. Ora si lavora a ricostruzione e prevenzione”

Stella raggiunge il Senato per un emendamento firmato dal senatore Francesco Bruzzone (Lega) per le misure di sostegno economico ai liguri evacuati dalle rispettive abitazioni in seguito agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito la regione nel 2019. "Dopo numerosi incontri partiti dal Comune di Stella, con il coinvolgimento di Regione Liguria e dell’Assessore Giacomo Giampedrone e grazie all'assiduo interessamento del senatore Francesco Bruzzone, gli aiuti agli sfollati sono stati prorogati fino alla cessazione del relativo stato emergenziale", commenta Andrea Castellini.

"Era dai tempi di Sandro Pertini che Stella non arrivava in Senato come capofila di un intervento di interesse nazionale - prosegue Castellini - e credo che sia un segnale per tutto il territorio. Si tratta inoltre di un grande passo in avanti per chi da un giorno all'altro è rimasto senza una casa. Ora bisognerà lavorare sulla ricostruzione, laddove non è ancora stata completata, e sulla prevenzione".