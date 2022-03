Moonrock di justmary: tutto ciò che c'è da sapere sulla qualità di cannabis più ricercata

Moonrock rappresenta la manifestazione di tutte le qualità più ricercate in una pianta di cannabis. Scopriamo le caratteristiche, l'aroma e gli effetti di questa particolare forma di cannabis legale.

L'origine della moonrock

Le cime moonrock sono il top di gamma quando si parla di cannabis legale. In virtù della sua altissima qualità è anche definita come il caviale della cannabis. Originaria della California, non sappiamo molto riguardo all'origine del suo nome. Diventata famosa grazie alle sue caratteristiche eccezionali, il fenomeno moonrock esplode nel 2015, quando un rapper statunitense la nomina in uno dei suoi pezzi. Nata come varietà ricca di THC, nella sua versione legale è invece presente solo ed esclusivamente il CBD. Il procedimento di preparazione originario prevedeva l'immersione nel wax e successivamente nel kief, in modo da fare schizzare il contenuto di THC alle stelle. Nel rispetto della normativa italiana, è utilizzato oggi un procedimento differente, il quale assicura che non sia superato il limite, previsto dalla legge, dello 0,2% di THC.

Le caratteristiche di moonrock di justmary

L'aroma è molto forte, e arriva immediatamente alle narici senza però stordire, lasciando una piacevole sensazione, con un retrogusto leggermente fruttato. L'esperienza è totalizzante: fisica e mentale. Si adatta ad ogni metodo di consumazione, dalla classica cartina alla pipa. Si presenta, per quanto riguarda l'aspetto esteriore, come una sorta di palla o polpetta. Non a caso il nome è traducibile letteralmente come "pietra lunare". Tutto infatti, a cominciare dal suo aspetto, all'aroma, al sapore e agli effetti sembra catapultare chi la prova in un'altra dimensione, extra-terrena o spaziale. Ciò che conferisce alla moorock il particolare aspetto che la caratterizza e la distingue dalle altre varietà di cannabis legale è senza dubbio il procedimento di lavorazione. Le cime moonrock infatti non vengono immediatamente immesse, dopo la raccolta, sul mercato, come tutte le altre varietà, ma sono piuttosto immerse in alcuni oli concentrati, e coperte successivamente da una spolverata di polline al CBD, il kief. Il procedimento seguito da justmary è effettuato nel rispetto dei più alti standard qualitativi, in modo da assicurarne la massima sicurezza e qualità. A questo link puoi trovare moonrock weed: https://www.justmary.fun/collections/cannabis/products/moonrock-weed-cbd-24-2g

Gli effetti della moonrock di justmary e possibili utilizzi

Per quanto riguarda gli effetti, trattandosi di erba legale non ha proprietà psicotrope. Induce perciò in uno stato di rilassamento totale, che favorisce il sonno e migliora l'umore. L'ideale dopo una giornata di duro lavoro, per distendere i nervi e sciogliere la tensione. Quindi viene frequentemente utilizzata per combattere i sintomi di ansia e per favorire il sonno. La moonrock, come le altre varietà di erba legale, si presta a molteplici utilizzi. C'è chi la usa per allievare i sintomi di stress e ansia, e in questo senso, grazie all'alto contenuto di CBD, si rileva un'ottima varietà. Un altro utilizzo è per lenire il dolore. Il CBD offre infatti un sollievo per chi soffre di dolori cronici o altri problemi di salute. Le proprietà antidepressive del CBD, contenuto all'interno della moonrock di justmary, derivano dalla sua azione sul sistema serotoninergico. Altri effetti benefici della moonrock, derivanti dal contenuto di CBD, sono:

Effetto antiemetico: riduzione della nausea e del vomito;

Effetto anticonvulsante: sopprime l'attività convulsiva;

Effetto ansiolitico: combatte l'ansia e la depressione;

Effetto antipsicotico: contribuisce a mitigare i disturbi psicotici;

Effetto antinfiammatorio: combatte l'infiammazione e i disturbi psicologici e fisici che a questa si collegano;

Effetto antiossidante: tempera i disturbi neurodegenerativi;

In ogni caso la moonrock, pur essendo un valido alleato contro i disturbi fisici e psicologici, non è sostitutiva del parere medico.