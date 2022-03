Ospedale Cairo, manifestazione del 9 aprile. Di Sapia: "Ognuno deve fare la propria parte"

"Lo striscione affisso martedì pomeriggio all'altezza della rotonda situata nei pressi del ponte Italia 61 è un richiamo a tutti per fare ognuno la propria parte". Cosi commenta Michele Di Sapia, segretario del Pd di Cairo Montenotte.

"Il 9 aprile è necessario manifestare per far sì che venga riconosciuto all'ospedale di Cairo il ruolo che merita, per tutto quanto ha saputo dare nei suoi tanti anni di storia e soprattutto per quello che potrà dare nelle sfide future di questo territorio, senza dimenticare cosa avrebbe dovuto insegnarci il periodo pandemico".

"E' necessario che Cairo e la Val Bormida abbiano in futuro una struttura efficiente e funzionale per il territorio e per la sua gente. Chissà se questa volta verremo ascoltati? I valligiani chiedono attenzione e urgenti soluzioni per i problemi dell'ospedale e dei servizi territoriali. Il tutto nell'ottica di una difesa della sanità pubblica. Chissà, ma è doveroso almeno provarci" conclude Di Sapia.