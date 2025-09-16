Carcare, progetto da 2,5 milioni di euro per sicurezza e innovazione della scuola media

Il Comune di Carcare ha presentato una richiesta di finanziamento da 2 milioni e 500 mila euro per la Scuola Secondaria di Primo Grado, un intervento che punta a garantire la sicurezza dell’edificio e, allo stesso tempo, a rinnovarlo secondo criteri moderni di efficienza e inclusione.

Il progetto non si limiterà alla messa in sicurezza strutturale, ma comprenderà anche una serie di opere volte a migliorare in modo significativo la qualità della scuola: dalla riqualificazione complessiva degli spazi interni ed esterni, all’efficientamento energetico con impianti di nuova generazione, fino all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere l’edificio accessibile a tutti.

«La scuola è il cuore pulsante di una comunità», ha dichiarato il sindaco di Carcare. «Mettere in sicurezza e riqualificare la nostra secondaria di primo grado significa garantire ai ragazzi e alle loro famiglie un ambiente sereno, moderno e sicuro, in cui crescere e formarsi».

L’assessore ai lavori pubblici Valentina Grenno ha sottolineato l’importanza dell’intervento anche dal punto di vista energetico e ambientale: «Questo progetto non guarda solo alla sicurezza immediata, ma al futuro. L’efficientamento energetico ci consentirà di ridurre i consumi e i costi di gestione, con un beneficio sia per l’amministrazione che per l’ambiente».

La scuola media di Carcare, frequentata da centinaia di ragazzi, necessita da tempo di lavori importanti. Con questa richiesta di fondi, il Comune intende cogliere le opportunità offerte dai programmi di finanziamento nazionali ed europei, assicurando agli alunni strutture all’altezza delle esigenze educative e delle normative vigenti.