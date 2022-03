Master Expo, torna il 29 e 30 marzo la fiera delle eccellenze della ristorazione e dell’hotellerie

L’azienda "Master Sanremo" nasce da un azzardo di Gianfranco Mastrantuono, che nel 1993 fondò la ditta individuale “Master di Gianfranco Mastrantuono”, una piccola azienda familiare che nel corso degli anni è diventata sempre più grande fino a contare circa venti dipendenti.

Ognuno in azienda ha il suo compito, nove dipendenti lavorano nell’area commerciale, tre in amministrazione, tre nell’area direzionale e sei dipendenti si occupano della logistica e delle consegne. L’azienda offre una vasta gamma di forniture per ristoranti, alberghi e locali d’eccellenza. Inoltre, per chi volesse approfondire la possibilità di collaborare, il titolare di Master Sanremo mette a disposizione una consulenza gratuita di circa un’ora che mira a fare un check up completo delle aree di miglioramento delle attuali forniture (sia dal punto di vista economico che qualitativo) e a fornire delle idee per aumentare lo stato di eccellenza dell’azienda.

Dopo due anni di stop, causa emergenza sanitaria, il 29 e il 30 marzo torna al Palafiori di Sanremo la fiera delle eccellenze della ristorazione e dell’hotellerie “Master Expo”. La fiera accoglierà oltre settanta marchi nazionali e internazionali del campo del mondo dell’accoglienza, per offrire ai visitatori dell’evento, ristoratori e albergatori provenienti soprattutto dalla Liguria e dalla Costa Azzurra, uno sguardo sulle ultime tendenze del settore.

Nell’area espositiva, degustazioni, show cooking con chef di altissimo livello e barman show, animeranno le due giornate per fornire una visione concreta sulle più attuali tecniche di preparazione e presentazione di piatti e bevande. Quest’anno più che mai l’evento vuole fornire la spinta per una grande ripartenza, soffermandosi sul rinnovamento per rispondere a una domanda turistica sempre più esigente.

“Un evento come questo vuole essere uno stimolo per la ripartenza: dopo un periodo difficile come gli ultimi due anni è fondamentale aver voglia di guardare avanti senza però dimenticare ciò che sta accadendo vicino a noi. Per questo la quota associativa volontaria prevista sarà interamente devoluta alla Fondazione Voices of Children, che fornisce assistenza continua ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina” ha detto Gianfranco Mastrantuono, organizzatore dell’evento e proprietario di Master Sanremo, con oltre 25 anni di carriera nel mondo delle forniture.