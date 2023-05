Borghetto, riprendono i lavori alla passerella: torna il semaforo a Capo Santo Spirito

L'obbiettivo è quello di portare avanti i lavori a un buon punto per l'inizio della stagione estiva, chiudendoli e inaugurando l'opera nell'autunno. Intanto per il momento, dal prossimo mercoledì 3 maggio tornerà il senso unico alternato sull'Aurelia in prossimità di Capo Santo Spirito a Borghetto in corrispondenza del cantiere per la realizzazione della nuova passerella a sbalzo.

Un'opera dal costo di 800mila euro (finanziata grazie agli oneri di urbanizzazione del vicino Castello Borelli) ritenuta strategica per la promozione turistica del comune rivierasco che collegherà, con un tragitto lungo 250 metri, piazza della Pace e il centro cittadino con la passerella di collegamento con Ceriale.

E che per il traffico nei mesi scorsi ha rappresentato un vero e proprio incubo per gli automobilisti. Il disagio tornerà nei prossimi giorni dopo la sospensione dei lavori per il ponte pasquale, quello del 25 Aprile e quest'ultimo dell'1 maggio. Sul posto vi saranno i movieri per regolamentare il flusso di mezzi.