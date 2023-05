Spaccata in una pizzeria di Varazze, il malintenzionato immortalato dalle telecamere

Pensava di passarla liscia e così in piena notte, dopo aver frantumato la vetrina, si è intrufolato all'interno della pizzeria portandone via il fondo cassa per poi dileguarsi. Il tutto, però, incurante delle telecamere posizionate all'esterno e all'interno del locale stesso. Questo quanto accaduto in una pizzeria di via Cairoli a Varazze intorno alle 2 dello scorso 28 aprile.

Dell'accaduto sono state avvisate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso e si sono messe immediatamente alla ricerca dell'uomo.