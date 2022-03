Progetto "Sportello Anziani": nuova iniziativa del Gruppo Donne Lega Savona

"Dopo l'enorme successo riscontrato con lo sportello scuola avviato nei scorsi mesi al fine di aiutare quanti abbiano avuto difficoltà nelle iscrizioni online dei propri figli alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, si è pensato di dare vita ad un nuovo servizio che ha come obiettivo quello di prevenire la solitudine e il disagio nelle problematiche quotidiane dei soggetti Over 65 ". A comunicarlo sono la Dott.ssa Barbara Davite e l'Avv. Sabrina De Biasi del coordinamento Donne Lega Savona.

"Scopo dell' iniziativa - proseguono - è quella di fornire in forma totalmente gratuita, supporto e ascolto a favore di coloro che hanno bisogno di aiuto per svolgere pratiche burocratiche e amministrative a volte incomprensibili o di difficile attuazione".

"Ancora una volta la Lega si distingue per sensibilità e impegno nel voler aiutare i cittadini in ambito sociale. Non smetteremo mai di promuovere iniziative di questo tipo perché il successo delle risposte riscontrate testimonia una volta di più quanto la Lega di Savona diventi ogni giorno vero punto di riferimento per la cittadinanza" ha dichiarato, in relazione all'iniziativa, il commissario cittadino Dario Ghezzi.

Per informazioni : sede di via Paolo Boselli 4/2 a Savona

Tel. 346 6202123 - 335 7030976

E-mail legasezionesavona@gmail.com