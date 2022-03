Meteo, pioggia in arrivo da metà settimana

Finalmente parrebbe che questa infinita alta pressione pensi di lasciare spazio, nel corso della settimana, ad aria instabile in arrivo dall'Atlantico. Diminuiranno le temperature e farà la comparsa la pioggia, che mancava da più di 100 giorni. Le precipitazioni previste per mercoledì dovrebbero essere replicate nuovamente nel weekend, con forse una nuova perturbazione in transito.

Sicuramente queste precipitazioni non saranno risolutive di questa prolungata siccità ma potranno servire ad alleviare in via temporanea l’aridità dei terreni e far ripensare a chi gestisce il ciclo idrico la materia in termini di approvvigionamenti, anche in periodi siccitosi come questo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, lunedì 28 a giovedì 31 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso oggi, aumento delle nubi domani, piogge mercoledì e giovedì con possibili temporali anche forti su Liguria di Ponente. Termometro in progressiva discesa. Soprattutto sui valori massimi. Minime in pianura intorno 5 - 7°C e massime 10- 18°C. Al mare minime intorno 9 - 12°C e massime 14-22°C. In pianura moderati da Est, forti in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 1 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con qualche possibile precipitazione il pomeriggio.

