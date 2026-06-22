Fondazione CIMA, eletta la prima RSU: affluenza oltre il 78%, FLC Cgil al 69,9% elegge due rappresentanti

Sono terminate la settimana scorsa le elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) alla Fondazione CIMA, un centro di ricerca di eccellenza internazionale dedicato allo studio, alla previsione e alla prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, che ha sede nel campus di Savona.

"Si tratta di un traguardo storico: prima d’ora la RSU non era presente in questa realtà. Una svolta nata dalla spinta e dalla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che, come FLC Cgil, abbiamo orgogliosamente supportato, mettendoci a disposizione per indire le elezioni insieme all’USB. I primi dati, che saranno poi elaborati dalla Commissione elettorale, ci consegnano una buona partecipazione al voto, che supera il 78% degli aventi diritto - commenta la Federazione Lavoratori Conoscenza Cgil Liguria - Un dato che, considerati anche i ricercatori impegnati in vari Paesi del mondo, dimostra quanto fosse sentita la necessità di uno spazio democratico di rappresentanza".

"A questo va aggiunto un buon risultato della FLC Cgil, che ottiene il 69,9% ed elegge due rappresentanti nella futura RSU. Questo traguardo storico apre finalmente le porte a una stagione di contrattazione inclusiva e partecipata, capace di dare risposte concrete alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e di camminare di pari passo con il prestigio internazionale di questo centro di ricerca".

"Nell’augurare buon lavoro alla prima RSU della Fondazione CIMA, sicuri che questo sia solo l’inizio di un percorso di forte valorizzazione del personale e di tutela dei diritti, guardiamo con grande fiducia alle sfide future. Un ringraziamento speciale va a tutta la comunità della Fondazione CIMA, alla Commissione elettorale per l’immenso lavoro svolto e a chi, con la propria fiducia, ha scelto di sostenere il progetto e i valori della FLC Cgil. Da oggi, la democrazia sindacale è una realtà anche qui. Buon lavoro a tutta la nuova RSU", conclude la Federazione Lavoratori Conoscenza Cgil Liguria.