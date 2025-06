Varazze, anziano scomparso: ritrovato Salvatore Damonte

AGGIORNAMENTO DELLE 17.10: Salvatore Damonte è stato ritrovato.

Il sindaco Pierfederici: Con grande sollievo comunichiamo che Salvatore Damonte è stato ritrovato e si trova ora al sicuro. Un sentito grazie a tutte le squadre di ricerca e soccorso ed alle persone che hanno condiviso l’appello, si sono mobilitate e hanno offerto il proprio aiuto".

***

È in corso a Varazze un’operazione di ricerca persona dopo la scomparsa di Salvatore Damonte, 89 anni, che si è allontanato da casa. L’uomo vive in via Nuova Casanova 140/A, nella zona di Giavarosso – Ramognina.

Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco della centrale di Savona e del distaccamento locale, supportati da una squadra della Protezione Civile di Varazze.

Al momento dell’allontanamento, l’anziano indossava un cappellino blu con visiera, un giubbotto blu e pantaloni lunghi.

Il sindaco Luigi Pierfederici ha lanciato un appello alla cittadinanza: “Chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili è pregato di contattare al più presto la famiglia, chiamando il numero 340 7780837”.

IN AGGIORNAMENTO