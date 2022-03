Savona, aggredita alle Trincee e aiutata da un ragazzo: la ricerca per poterlo ringraziare

Una donna aggredita di notte e un giovane la aiuta chiamando il 112. Il terribile accaduto è successo a Savona il 17 marzo e la donna, dopo essere stata soccorsa è alla ricerca di quel ragazzo che l'ha aiutata.



"Chissà se qualcuno potrà aiutarmi, sto cercando un ragazzo. Giovedì 17 marzo, dopo le 23, stava passeggiando con la sua ragazza sul lungofiume di via Trincee, davanti al Gabbiano. Fortunatamente ha sentito le mie grida di aiuto durante un'aggressione nei miei confronti, e ha chiamato i carabinieri venendo in mio aiuto" dice la donna che ha raccontato la sua storia sulla community Facebook SavonaZone.



"Non ho più avuto modo di rintracciarlo, essendo stata portata al pronto soccorso, non l'ho più visto e non so il suo nome. Se qualcuno riuscisse ad aiutarmi a rintracciarlo, vorrei poterlo ringraziare" ha continuato.