Energia, ‘uBroker’: “Abbiamo azzerato più di 20mila bollette”

Da quando ‘uBroker’ – prima azienda al mondo del settore energia ad azzerare le bollette di luce e gas - letteralmente sbalordì la stampa italiana, comunicando all’agenzia di stampa ‘Ansa’, a fine 2019, poco prima dell’avvento improvviso della pandemia, che ben 10mila bollette di luce e gas erano state azzerate, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E di strada sapientemente macinata, altrettanta.

Ammontano infatti al momento a oltre 20mila le bollette azzerate da ‘uBroker’, l’avveniristica multiutility company che ha rivoluzionato i consumi di luce e gas degli italiani.

Un numero straordinario, frutto di una politica fatta di fidelizzazione e fiducia che trasforma i clienti soddisfatti nei primi e soli testimonial diretti di un modello di sviluppo fondato sul sano e inequivocabile principio della redistribuzione sociale della ricchezza.

Un risultato che stupisce, specie in un momento storico in cui ad ammontare sono invece i costi delle fatture degli italiani. Il ‘Metodo uBroker’, già notato da ‘Il Sole 24 Ore’ che ha inserito a fine 2021 l’impresa nata a Collegno nel 2015 tra i brand ‘Leader della Crescita’, è stato altresì promosso a pieni voti anche dal ‘Financial Times’, il principale quotidiano economico-finanziario di riferimento mondiale, che ha scelto l’azienda fondata e guidata da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani tra i soggetti di mercato a maggior crescita in Europa nel 2022 su un paniere di partenza di oltre 20 milioni di realtà produttrici vagliate. Un player che impiega stabilmente oltre 50 dipendenti diretti, più di 1.000 fra professionisti e rete vendita, con più di 100 milioni di fatturato aggregato sin qui maturato.

“Il meccanismo perfetto alla base del successo di ‘ZERO’, il primo marchio al mondo ad azzerare le bollette di luce e gas, si basa su un modello di business che premia i clienti migliori: da sei anni a questa parte abbiamo erogato ai nostri oltre 160mila clienti più di 20 milioni di euro di sconti in fattura”, dichiara meritatamente entusiasta il Presidente di ‘uBroker.

“Denari a loro volta risparmiati, che contribuiscono a migliorare il tenore di vita, il benessere e il potere d’acquisto degli stessi, fatto ancor più clamoroso e importante in questa precisa fase di transizione mondiale. Nessun personaggio famoso o vip del mondo del cinema, musica e tv avrà mai eguale potere di convincimento e persuasione di qualcuno che ha sperimentato con successo l’azzeramento di una bolletta, ed entusiasta ne parla alla propria cerchia di contatti, coinvolgendo il prossimo in un percorso di crescita e risparmio senza fine reso ancor più di valore in questo frangente storico globale”, chiosa l’ingegner Cristiano Bilucaglia, che gode del plauso delle maggiori associazioni consumeristiche italiane, altresì attivo in prima persona in preziose opere di mecenatismo culturale e sociale in Italia e all’estero.

Tutte le informazioni su ubroker.it e scelgozero.it.