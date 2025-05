Incidente sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze, coinvolti due mezzi pesanti: soccorsi mobilitati

Intorno alle ore 10:00 si è verificato un incidente sull’autostrada A10, al chilometro 32,35 in direzione Genova, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i militi della Croce Rosa di Celle, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi: entrambi i conducenti coinvolti non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Autostrade per l’Italia segnala 1 km di coda nel tratto interessato, dove il traffico risultava già rallentato a causa di un restringimento di carreggiata. È intervenuto anche un carro attrezzi per la rimozione di uno dei mezzi incidentati.