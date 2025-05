Savona, quasi mille le persone iscritte ai Comitati territoriali di quartiere

Sono quasi mille le persone che si sono iscritte fino a questo momento ai Comitati Territoriali di quartiere, un numero che ha permesso di superare la soglia minima prevista di cento iscritti per ogni quartiere.

Sabato 28 e domenica 29 giugno si voteranno i direttivi ma chi vuole iscriversi ha ancora tempo per farlo. I Comitati riguardano sei "macro quartieri" che sono : centro città, Villetta-Valloria,Lavagnonala-Santuario-Montemoreo. Marmorassi, Fornaci-Zinola, Legino- Zona 167, Oltreletimbro-Chiavella- La Rocca.

"Un dato che conferma la voglia di tanti savonesi di essere protagonisti nella vita della città - dice il sindaco Marco Russo - Inoltre, sono molte le candidature già arrivate per entrare a far parte dei Direttivi che guideranno i Comitati nei prossimi 5 anni, segno di un coinvolgimento diffuso, della voglia di incidere concretamente sulla vita del proprio quartiere".

"Stiamo costruendo insieme uno straordinario strumento di partecipazione- prosegue - che mette al centro le persone e le relazioni di comunità. I Comitati Territoriali di Quartiere sono la voce delle diverse parti di città e la risposta che stiamo ricevendo dimostra quanto fosse atteso questo percorso. Voglio ringraziare gli assessori Branca e Viaggi e i consiglieri comunali per l’enorme lavoro fatto in questi mesi ed anche tutti i cittadini che hanno offerto la propria disponibilità, il proprio tempo e la propria competenza, per l’interesse collettivo".