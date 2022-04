"Progetto Gaslini", Cambiamo replica a Rossetti: "Esempio di programmazione, sue accuse inaccettabili"

Più stupore che risentimento nella risposta alle accuse che il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti rivolge al progetto “Gaslini Liguria”: “Dopo anni in cui la sanità è stata devastata dall’immobilità della sinistra, senza che le eccellenze territoriali venissero valorizzate, sentire le parole del consigliere del PD fa quasi sorridere”. Queste le prime parole del gruppo Cambiamo dopo la lettura del comunicato.

"Le sabbie a cui Rossetti fa riferimento - continuano i componenti del gruppo - sono quelle 'mobili' in cui per decenni la sinistra si è arenata fino a farsene inghiottire. Con l’era Toti, si è saputo ricostruire e riqualificare l’intero settore sanitario. Creare una rete di punti ospedalieri collegati, in questo caso pediatrici facenti capo al Gaslini, significa garantire la crescita dell’intero sistema regionale, evitare spostamenti ad oggi, peraltro, alquanto difficoltosi e dispendiosi per le famiglie che debbono assistere i propri bambini, ed estendere competenze specifiche a beneficio di un numero sempre maggiore di popolazione".

"Il progetto è l’ennesimo esempio di lungimiranza e visione futuristica, la stessa mai appartenuta alla sinistra. Un sistema equo, che garantisce la qualità dell’attività pediatrica oltre il solo capoluogo" concludono da Cambiamo.