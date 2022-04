Dove comprare like italiani su Instagram nel 2022: siti migliori

Comprare like Instagram compare in ogni “to do list” di qualunque campagna di social media marketing che si rispetti. È diventata una strategia così diffusa per un motivo addirittura banale: perché funziona. Si tratta infatti di una pratica che richiede un investimento ai minimi termini ma è in grado di offrire grandi risultati, sia nell’immediato che a lungo termine. Scegliere il provider da cui comprare like Instagram italiani o internazionali, però, è una questione di primaria importanza, poiché può fare la differenza tra il successo e il disastro.

Abbiamo testato molti siti, scegliendoli tra quelli segnalati tra i più affidabili, e abbiamo compilato una classifica che tiene conto sia della qualità del servizio che della discrezione e della sicurezza offerte dal provider. Prima di esaminare uno per uno i siti migliori, cerchiamo di capire alcune cose fondamentali.

Sito web Prezzi Caratteristiche principali ComprareFollower 100 like - €2.79 250 like - €3.89 500 like - €6.49 1000 like - €11.99 ● Economico ● Veloce ● Sicuro InstaGrowing 100 like - $3.29 300 like - $5.29 500 like - $7.69 1000 like - $14.29 ● Orientato al traffico internazionale ● Garanzia o sostituzione PopularityBox 100 like - €2.99 250 like - €3.99 500 like - €6.99 1000 like - €11.99 ● Servizio clienti eccellente ● Buona qualità dei like Followerius 100 like - €3.19 250 like - €4.19 500 like - €6.89 1000 like - €12.29 ● Grandi pacchetti di like ● Consegna veloce

Liketron 100 like - €3.25 250 like - €3.95 500 like - €6.85 1000 like - €12.25 ● Consegna più veloce ● Buon servizio clienti

Perché è necessario aumentare like Instagram italiani?

I social network fanno, da decenni, parte della nostra quotidianità e, se in questo senso le persone comuni sono state le pioniere di questa nuova forma di comunicazione, oggi i social vengono utilizzati a livello politico, sociale, artistico e, naturalmente e sempre di più, nel business.

La comunicazione più efficace passa attraverso le immagini e questo è un dato di fatto che nessuno può tralasciare, un altro dato di fatto è che per quanto riguarda la comunicazione attraverso le immagini Instagram fa la parte del leone, è, in questo senso, il social per eccellenza. Instagram ha qualcosa come 600 milioni di persone attive sul social ogni mese, numeri superati solo da Facebook. Tutto ciò spiega in via definitiva perché comprare like Instagram italiani o internazionali sia una pratica sempre più diffusa e popolare, i primi ad adottarla sono stati gli influencer e le aziende, ma oggi hanno capito in tanti la grande opportunità che rappresenta. Chi fa comunicazione di professione si avvale solo dei siti più seri e, oltre a comprare like Instagram, integra l’investimento con altri pacchetti, per far crescere il proprio profilo in maniera armonica e con un andamento organico.

Instagram deve la sua popolarità a diversi fattori, uno dei quali è l’interfaccia intuitiva. Caricare una foto su questo social è facilissimo, lo fanno quotidianamente milioni di persone di ogni età e latitudine, la parte difficile invece è non sparire nel numero oceanico di utenti presenti su questo social.

Guadagnare visibilità e popolarità richiede pianificazione, dedizione e conoscenza. La cosa migliore è affidarsi a dei professionisti di web marketing, in grado di elaborare strategie complete. I siti presenti nella nostra classifica sono degli ottimi partner in questo senso.

Classifica migliori siti per comprare like Instagram

Comprare like Instagram è molto facile e funziona, per questo motivo, i siti che offrono questo tipo di servizio sono ogni giorno più numerosi e scegliere quello giusto è davvero fondamentale. Incappare in un provider improvvisato o truffaldino può rivelarsi, nel migliore dei casi, uno spreco di tempo e denaro, mentre nel peggiore può danneggiare irrimediabilmente la reputazione di un account, quindi di un influencer o un’azienda.

Abbiamo scelto i siti con le migliori recensioni e li abbiamo testati tutti, con l’acquisto di like Instagram italiani e internazionali e altri pacchetti integrativi. Abbiamo interagito con il servizio clienti e abbiamo consultato i vari team di sviluppatori, alla fine, siamo stati in grado di stilare una classifica accurata dei migliori siti dove comprare like Instagram italiani e internazionali, oltre che la maggior parte di tutti i servizi utili in una campagna social fatta seriamente.

ComprareFollower

ComprareFollower è in cima alla classifica, è famoso tra gli esperti del mondo digitale per l’alta qualità dei suoi prodotti e l’ampia scelta che propone che, tra l’altro, è in continuo aggiornamento. Le recensioni degli utenti sono molto incoraggianti e testimoniano che la nostra esperienza positiva non è stata un caso ma è una cosa abituale per questo provider.

Su ComprareFollower si possono comprare differenti quantità di like Instagram italiani, oltre che internazionali. Inoltre, propone servizi e pacchetti per tutti i social più importanti e alcuni anche di nicchia. Non mancano ovviamente Facebook, TikTok, YouTube, Linkedin, Twitter e, per ognuno di essi, oltre ai like vende interazioni, follower, commenti, condivisioni e tutte quelle azioni che consentono a un account di spiccare il volo.

ComprareFollower si distingue per il suo team, composto da sviluppatori e professionisti della comunicazione, la sinergia tra queste figure professionali si traduce in un costante monitoraggio del mondo digitale e una profonda conoscenza delle esigenze dei diversi tipi di utenti.

Per i like Instagram e per ogni altro tipo di pacchetto e servizio, ComprareFollower si muove con una politica di totale trasparenza, fornisce indicazioni utili molto dettagliate e mette ogni utente in condizione di stabilire quale sia l’acquisto più consono per il suo tipo di account.

I tempi di consegna sono velocissimi ma, al contempo, è possibile pianificare una consegna scaglionata e modulare, per spalmare le interazioni acquistate nell’arco di più giorni, cosa che renderà armonica la crescita e rispecchierà fedelmente l’andamento di una crescita organica ben riuscita. Tutte queste informazioni, con i tempi di consegna precisi sono indicati per ogni singolo pacchetto cosa che, quando ci si trova nel pieno di una campagna marketing, si rivela utilissima per riuscire a fare una pianificazione razionale e mirata.

Per quanto riguarda il listino, i prezzi su ComprareFollower sono competitivi a livello italiano ed europeo, inoltre il sito propone campagne e promozioni con cadenza regolare, cosa che consente di tagliare ulteriormente il budget.

I like per Instagram, e tutti gli altri pacchetti e servizi, sono coperti da una garanzia di rimborso e reintegro, della durata di 30 giorni.

I vantaggi:

● ComprareFollower garantisce ai suoi utenti la massima riservatezza e discrezione;

● I dati sensibili degli utenti sono protetti nel modo più sicuro al mondo: non vengono richiesti né, ovviamente, registrati;

● Il rapporto qualità prezzo di ComprareFollower non ha rivali sul mercato italiano né su quello europeo;

● I like Instagram e tutte le interazioni vendute provengono da profili selezionati di alta qualità, cosa che rende le interazioni indistinguibili da quelle provenienti dalla crescita organica;

● L’acquisto di un pacchetto di like Instagram, come di tutti gli altri pacchetti per ogni social coperto, ha inclusa una garanzia di 30 giorni che prevede il rimborso o il reintegro;

● ComprareFollower accetta svariati metodi di pagamento e tutto il processo è garantito dai più avanzati protocolli di sicurezza;

● Consegna veloce e modulabile per i pacchetti più sostanziosi;

● Processo di acquisto intuitivo e assistito in caso di necessità;

● Ottima assistenza clienti.

Acquistare like su Instagram .

InstaGrowing

InstaGrowing è un provider di servizi molto serio, che si è costruito la reputazione sul campo, in anni di presenza sul mercato europeo. Nel nostro paese è abbastanza famoso ed è particolarmente apprezzato dai professionisti del settore, che su questo sito possono pianificare una campagna social a 360°, sia per il numero di piattaforme sulle quali è in grado di operare che per la varietà e modulabilità dei pacchetti proposti. Offre servizi per tutti i social media più importanti e mette a disposizione dei suoi clienti un’assistenza professionale e presente, servizi di pagamento sicuri e consegne immediate garantite. La privacy e la discrezione sono una delle priorità di InstaGrowing e uno dei motivi per cui sta nella parte alta della classifica.

Vantaggi:

● Si possono comprare like Instagram e suddividerli su post diversi;

● Tutti gli acquisti sono garantiti per un mese;

● Effettuare un acquisto di like Instagram è facile, veloce e sicuro;

● Il servizio clienti è efficiente e disponibile;

● Con i servizi offerti si può pianificare una strategia di marketing a tutto tondo.

PopularityBox

PopularityBox è da poco sbarcato nel nostro paese, l’abbiamo voluto provare comprando like Instagram italiani, altre interazioni e follower, oltre che qualche piccolo pacchetto per altri social. Questo nuovo protagonista ha saputo stupirci per il servizio di buon livello e la cura nella relazione con il cliente. Non offre ancora l’ampia e variegata scelta degli altri due ma è in costante crescita, è conforme ai più alti standard di sicurezza e offre una buona varietà di metodi di pagamento. A sorpresa, occupa il terzo posto in classifica!

Vantaggi:● Prezzi concorrenziali;

● Interfaccia intuitiva e accattivante;

● Varietà e sicurezza nei pagamenti.

Followerius

Followerius è un’altra nuova realtà nel panorama italiano, la sua “mission” è far guadagnare ai propri clienti una buona visibilità e una solida web reputation. Si concentra principalmente sui follower per ogni social ma offre anche allettanti pacchetti di like Instagram italiani o stranieri. I suoi servizi sono versatili e per tutte le tasche, inoltre, mette a disposizione dei mini pacchetti di prova a dei prezzi davvero imbattibili. Forse non è il provider più celebre e blasonato, ma la qualità del servizio è impeccabile, l’assistenza clienti è professionale e offre le migliori garanzie. Le recensioni che ha già accumulato sono piuttosto incoraggianti. Entra, a buon diritto, al quarto posto!

Vantaggi:

● Possibilità di acquistare slot di prova;

● Ottimi prezzi;

● Garanzia sull’acquisto;

● Sito in continua evoluzione.

Liketron

Liketron è davvero per tutte le tasche, un sito affidabile e economico che punta sulle nuove generazioni di intagrammer e non solo. La sua interfaccia è moderna e frizzante, inoltre sta implementando la possibilità di effettuare i pagamenti anche con le cripto-valute, un provider che guarda al futuro, insomma, e che investe sui suoi clienti. I servizi che offre sono svariati, seppur non ancora completi come i primi siti in classifica. Inoltre, lancia campagne e promozioni con regolarità e offre pacchetti misti davvero interessanti, ad esempio di like e follower.

Vantaggi:

● Prezzi concorrenziali;

● Cripto-valute in arrivo;

● Interfaccia intuitiva.

Comprare like Instagram italiani funziona?

Potremmo rispondere con un monosillabo: SÌ!

Instagram è a un livello di popolarità straordinario, questo lo rende un bacino di utenti golosissimo, ma anche una selva in cui è facile perdersi. Tutti possono pubblicare un post su Instagram e questo post può anche guadagnarsi dei like e può essere condiviso da amici, più o meno virtuali, ma difficilmente diventerà virale, soprattutto se proviene da un account poco conosciuto o molto recente. Il punto è che, anche se dovesse accadere il miracolo e il post diventasse virale, anche se sicuramente l’account ne beneficerebbe, non è assolutamente detto che il fenomeno si ripeterà con i post successivi. Comprare like Instagram, in questo senso, può permettere una pianificazione, una strategia e una crescita costante.

Comprare like Instagram rappresenta una strategia efficace anche per lanciare dei nuovi account, i primi like e follower sono i più difficili da guadagnare, perché difficilmente le persone si soffermano su un post che proviene da un profilo semi sconosciuto anzi, nella maggior parte dei casi, gli altri utenti non arriveranno neanche a vedere il contenuto pubblicato, non li raggiungerà mai. Comprare like Instagram aggira questo problema e lo risolve, un post con molti like è destinato a raggiungere e incuriosire gli altri utenti.

I brand e i privati che si lanciano nel social selling possono anch’essi trarre un enorme vantaggio dall’acquisto di like Instagram. Nessun brand può permettersi di essere presente sui social con un account mediocre, a quel punto è meglio non esserci. Comprare like Instagram aiuta a mantenere l’account appetibile e in buona salute, garantendo al contempo una crescita organica costante.

Come comprare i like italiani su Instagram?

Il procedimento per acquistare like Instagram è piuttosto veloce e intuitivo, una volta che si sceglie il pacchetto desiderato, si procede all’acquisto e la consegna avviene nel giro poche ore.

D’altra parte, per decidere quali siano i pacchetti giusti al momento giusto va fatta una piccola riflessione.

Instagram, come tutti sanno, è un social network. Come tale, il suo funzionamento è regolato da un algoritmo. Si tratta di una forma di intelligenza artificiale molto sofisticata che privilegerà, sempre e comunque, gli account che generano engagement. Engagement significa impegno, interazione. Prevede che gli altri utenti, non solo vedano il post, ma compiano un’azione che può essere mettere un like, un commento o condividere con altri quel post. I dati relativi all’engagement non vengono analizzati da soli ma all’interno del contesto dell’account. Esiste una proporzione tra il numero di follower e il livello di engagement. Questa proporzione cambia a seconda della popolarità del profilo. Ad esempio, un profilo con meno di 1000 follower, ha un livello di engagement interessante se corrisponde all’8%, ovvero se l’8% dei seguaci interagisce. Un account con 100.000 follower invece, difficilmente supererà il 2% di engagement.

Quindi, quando si comprano like Instagram, che sono interazioni, bisogna tener conto del numero di follower che ha l’account su cui si sta investendo e i like acquistati devono essere in proporzione al livello del profilo.

Inoltre, se si acquistano numerosi like Instagram, l’investimento andrà integrato con altri pacchetti, per rispecchiare un andamento naturale.

Come funziona questo incremento di like Instagram?

È comprovato che comprare like Instagram innesca un’importante crescita organica, ma come funziona esattamente questo meccanismo? La risposta sta in due semplici parole: Effetto bandwagon o, come viene chiamato in Italia, effetto carrozzone.

Si tratta di un fenomeno basato su un comportamento umano molto comune: le persone tendono a imitare ciò che fa la maggioranza. Quando gli utenti incappano in un post che ha moltissimi like Instagram, saranno più propensi a soffermarsi e, probabilmente, a interagire a loro volta e, non ultimo, a diventare follower di quell’account. In pratica, si usano dei profili acquistati per attirare follower reali. Il risultato è sorprendente, si dà il via a una crescita destinata a vivere di vita propria e ad aumentare in maniera esponenziale.

Quali sono i vantaggi dell'acquisto di like instagram?

Comprare like Instagram in uno dei siti che vi abbiamo segnalato è in grado di portare molti altri vantaggi oltre all’effetto bandwagon. Vediamo qualche esempio:

● L’algoritmo di Instagram mette in evidenza e suggerisce agli altri utenti i contenuti che hanno avuto più successo, quindi quelli che hanno più like;

● Comprando like Instagram aumentano anche i follower e avvicina l’account all’ambita soglia dei 10.000. Questa soglia, cui tutti gli influencer puntano, permette di usufruire di importanti strumenti utili al marketing, uno su tutti è swime up che consente di reindirizzare il pubblico sulle pagine decise dall’account in questione;

● Un account i cui post riscuotono successo e si aggiudicano molti like Instagram, viene tenuto d’occhio e scelto dagli sponsor e dagli investitori, aprendo così la possibilità di realizzare importanti guadagni economici;

● La reputazione, sul web, è tutto. Avere un account di successo, ricco di like Instagram e altre interazioni, suscita curiosità e interesse, aprendo così le porte del business e dell’influencing.

Meglio comprare dei like Instagram italiani o internazionali?

Non esiste una risposta giusta a questa domanda, soprattutto su un social come Instagram che parla una lingua universale: le immagini. Di certo, però, se il proprio target è italiano e si vogliono attirare seguaci italiani, sarà meglio comprare dei like italiani. Tuttavia, tra molti like italiani, qualcuno di provenienza internazionale darà un tocco globale all’account e lo farà apparire più appetibile, anche agli occhi del pubblico italiano.

FAQ

È illegale acquistare like Instagram italiani?

Comprare like Instagram italiani o internazionali è assolutamente legale e non esiste alcuna legge che lo vieti.

Gli influencer comprano like instagram?

Gli influencer sono tra i principali clienti dei siti che vendono like Instagram.

Instagram bannerà il mio account se compro like Instagram italiani?

Comprando like Instagram da siti poco affidabili esiste il rischio di danneggiare il proprio profilo. Tuttavia, tutti i siti menzionati in questo articolo sono sicuri e affidabili al 100 %, non solo per quanto riguarda i like Instagram ma per ogni tipo di servizio destinato ai social media.

L'acquisto di like Instagram italiani è sicuro?

Comprare like Instagram, italiani o internazionali, dai provider presenti in questa classifica è sicuro sia dal punto di vista della privacy che da quello della pirateria informatica.

Le altre persone sapranno che sto acquistando like italiani su Instagram?

Nessuno potrà venir a sapere che hai comprato like Instagram a meno che non sia tu stesso a dirglielo.

Un fornitore può rimuovere i like acquistati dopo averli consegnati?

Nessuno dei siti menzionati in questo articolo rimuove i like Instagram consegnati, ma anzi li copre con una garanzia di rimborso o reintegro.

Conclusione

Per concludere è doveroso ricordare che comprare like Instagram è una pratica efficace ma per sfruttarla al meglio, va integrata con l’acquisto di altri pacchetti, come follower e condivisioni. Inoltre, ricordiamoci che la qualità del contenuto dei post è, e sempre sarà, l’elemento chiave per il successo di un account.