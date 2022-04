Lutto nella comunità di Altare, è mancato l'ex sindaco Silvano Oddera

Altare piange l'ex sindaco Silvano Oddera, mancato all'età di 87 anni. Ex dipendente delle ferrovie, nonché socio fondatore dell Croce Bianca, era molto conosciuto in paese e nel resto della Val Bormida. Aveva ricoperto la carica di primo cittadino dal 1975 al 1985.

"La Croce Bianca di Altare - si legge in una nota - si stringe alla famiglia per la perdita del caro Silvano Oddera, già sindaco e tra i promotori della nostra associazione. Senza il suo operato non saremmo nella nostra bella sede. Grazie per l'uomo che sei stato, al servizio della comunità, padre e marito buono e amorevole".

I funerali si sono tenuti questa mattina presso la chiesa parrocchiale Sant'Eugenio di Altare.