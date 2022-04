Tamponamento e traffico intenso: diversi chilometri di coda in A10 tra Spotorno e Savona

Tardo pomeriggio di code e rallentamenti sulla A10 tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.

Oltre all'intenso traffico legato al classico rientro della domenica sera in questo ultimo fine settimana pre pasquale, nella tratta si è verificato un tamponamento tra due mezzi con tre feriti lievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per accertare la dinamica del sinistro, i militi della Croce Rossa di Vado con due ambulanze e un mezzo della Croce Oro di Albissola Mare per prestare le cure del caso alle vittime e il personale autostradale per regolare lo scorrere del traffico.

In prossimità del luogo del sinistro di sono verificati quindi diversi chilometri di coda.