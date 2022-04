Riutilizzabile ed ecologico. Zero borse per la casa e per il viaggio

La tutela dell'ambiente è un tema estremamente vasto di cui a volte si perde anche il senso. Tanti sono i temi che riempiono la tutela dell'ambiente che ad un certo punto non sappiamo nemmeno più da che parte partire. E se partissimo dalle cose più semplici e quotidiane come rinunciare a borse e borsine che inquinano enormemente?

La Tutela dell'ambiente

I macrotemi che riguardano l'ambiente comprendono certamente la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la riduzione delle emissioni, a contrasto del surriscaldamento globale ma su questo i singoli cittadini possono fare poco.

Da anni si discute parecchio sulla presenza di plastiche di diverso genere nei fiumi, nei mari e di conseguenza nei pesci che poi mettiamo in tavola, ingerendo plastiche occulte che certamente fanno male a tutti, ai nostri figli e nipoti compresi, ovviamente.

Da qui la presa di consapevolezza di evitare il più possibile l'immissione nell'ambiente di plastiche di ogni genere. Occorre fare un passo indietro e tornare alle abitudini del passato, ad andare a fare la spesa con sacchetti di tessuto, ad esempio, riutilizzabili più e più volte e, a fine vita, non inquinanti.

Già le normative hanno affrontato questo problema, imponendo l'abolizione degli oggetti in plastica monouso come piatti, bicchieri, posate e anche i bastoncini per le orecchie, ad esempio. La legge impone anche che i sacchetti per la spesa debbano essere in materiale non plastico, non inquinante.

Purtroppo questi sacchetti e borse non hanno la stessa resistenza di quelle di plastica, si rompono con molta facilità e rischi di perdere la spesa per strada. Perchè, dunque, non ritornare davvero ai vecchi e sempre validi sacchetti di tessuto.

Zero Borse con sacchetti ecologici e riutilizzabili

Adottando sacchetti in stoffa a zero sprechi dai una grande mano alla tutela dell'ambiente e, in fondo, risparmi anche. Calcola quanto ti costano durante l'anno tutti i sacchetti che utilizzi quando fai la spesa.

Il loro costo si aggira intorno ai 10 centesimi l'uno, li utilizzi una o due volta al massimo, occorre certamente tendere a Zero sprechi e lo puoi fare usando sacchetti di tessuto, pratici, convenienti e anche belli, perchè no?

Facile tendere a zero sprechi. Basta un minimo di impegno per riuscirci. Molte aziende hanno preso questa strada ecologica e tra queste la Saketos che produce sacchetti e borse di stoffa in vari tessuti, ecologici e riutilizzabili, adatti ad ogni occasione.

La Saketos produce, infatti, sacchetti in stoffa zero sprechi in cotone, jeans, lino, juta, raso, organza, velluto e altri che veramente, oltre a svolgere la loro funzione di utilità, sono anche belli ed eleganti da portare sempre con te in ogni occasione.

Il costo è molto contenuto, per cui adottare queste borse e sacchetti non rappresenta un costo maggiore, anzi nel tempo si ammotizza e si risparmia. Se hai davvero a cuore la salvaguardia dell'ambiente e anche delle tue tasche, cerca i sacchetti e borse ecologici e riutilizzabili, acquistali e fai un regalo all'ambiente, a te stesso ai tuoi figli e nipoti regalando loro in futuro un mondo migliore.