Disservizi ferrovie, lettera: "L'ennesimo boccone amaro"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione:

Buona sera, desidero portare all'attenzione pubblica l'ennesimo disservizio delle ferrovie.

Questa sera riesco a prendere il treno precedente regionale 12416 da Sestri Levante a Savona ed a Genova Pra' il treno si ferma, dopo 10' di sosta senza informazioni dagli altoparlanti la voce del capotreno annuncia che sul binario 3 è in arrivo un treno per Genova Voltri senza altre spiegazioni. Pensiero comune: "questo treno ha qualcosa che non va" e in molti scendono, io tra questi nonostante la mia destinazione sia Savona perché penso che almeno a Voltri potrò prendere il regionale veloce.

Passano 30" e il treno per Savona riparte lasciando i "clienti" di ferrovie con l'ennesimo boccone amaro in bocca.