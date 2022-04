Alassio, attività sportive gratuite per i bambini provenienti dall'Ucraina

"Alassio ha il cuore grande e non perde occasione per dimostrarlo" Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio con delega allo Sport commenta così la pronta risposta ottenuta dalle associazioni sportive alassine all'idea di rendere fruibile a titolo gratuito la pratica delle diverse discipline ai bambini provenienti dall'Ucraina.

"Sono davvero contenta: tutte le associazioni che utilizzano i plessi sportivi comunali e non solo quelle, hanno subito aderito alla proposta, con l'intento di dare una parvenza di normalità a questi giovani e giovanissimi fuggiti falla guerra"

Baia Alassio Calcio, Alassio-Laigueglia volley, Pallacanestro Alassio, Olimpia Roller Team Alassio di pattinaggio , Move up di ritmica, I.M.T. Trainer per la preparazione atletica, Gesco nuoto, Surf Academy Alassio: un lungo elenco di società che ha aperto all'accoglienza e alla condivisione.

"Volevo ringraziare personalmente queste associazioni - conclude Zucchinetti - per come hanno risposto. Credo sia un gesto davvero bello, perchè per quello che è possibile si sta cercando di essere vicini a questi bambini"