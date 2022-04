“La Pop Art di Andy Warhol” ad Albenga, dopo Luzzati un altro grande artista internazionale in mostra nella città delle torri

“La Pop Art di Andy Warhol” ad Albenga con un’eccezionale esposizione che inaugurerà domani, venerdì 15 aprile, alle 15.30 presso Palazzo San Siro, nell’omonima piazza del Centro Storico di Albenga (nei pressi di via Roma) e sarà visitabile gratuitamente, ma previa prenotazione telefonando al numero 338 477 35 49 (chiamare orario uffici), fino al prossimo 5 giugno.

Andy Warhol in mostra ad Albenga rappresenta un’occasione unica per ammirare le opere del più grande artista della Pop Art del XX secolo. L’esposizione è stata voluta e organizzata dall’ architetto Annamaria Vercellino di Palazzo San Siro, in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” del dottor Stefano Pirrone e del dottor Massimo Ferrarotti che hanno gentilmente dato la disponibilità per esporre tali opere ad Albenga.

“Una grande opportunità per Albenga che siamo riusciti a cogliere grazie alla collaborazione dell’Associazione no profit ‘Spirale dì idee’ che si pone come scopo principale quello di promuovere l’arte e diffonderla in diverse zone di Italia al fine di generare un circolo virtuoso che passa dalla cultura, l’arte fino ad arrivare al turismo e alla valorizzazione dei luoghi di esposizione – afferma l’architetto Vercellino -. Questo è anche un impegno di Palazzo San Siro che continua la proficua collaborazione già instaurata con l’amministrazione ingauna volta a valorizzare sempre più la nostra splendida città in ogni sua parte”.

“Un ringraziamento, oltre all’associazione “Spirale di idee” va al Liceo artistico G. Bruno di Albenga e alla preside dottoressa Barile, ai ragazzi dell’università guidati dalla professoressa Onda Ondina che si sono offerti di fare da tutor ai visitatori della mostra, previa richiesta, e alla dottoressa Josepha Costa che effettuerà tre eventi collaterali che consisteranno in tour durante i quali saranno portati a conoscenza i palazzi nobiliari di via Roma facendo un focus anche sulla poco conosciuta Piazza San Siro”, conclude Vercellino.

La mostra vedrà la presenza di moltissime opere con una particolare attenzione a quelle della collezione flower di Andy Warhol, particolarmente centrate vista la presenza, proprio nello stesso periodo, di Fior d’Albenga che inaugurerà sabato 16 aprile e che, con le sue aiuole fiorite e gli allestimenti a tema “Grande Cinema”, renderà il centro storico ingauno ancora più suggestivo.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Albenga dimostra ancora una volta di essere arte e cultura e si rivela location ideale per la realizzazione di importanti mostre – afferma lìassessore agli eventi Marta Gaia -. Dopo l’esposizione delle opere di Emanuele Luzzati presso la mostra Magiche Trasparenze a Palazzo Oddo è un onore poter ospitare la straordinaria mostra di Andy Warhol, artista iconico della Pop Art. Ringrazio l’architetto Annamaria Vercellino, organizzatrice di questo importante evento, per l’ampia collaborazione dimostrata. Grazie a persone come lei, che si spendono quotidianamente per far crescere Albenga – conclude -, la nostra città si sta affermando sempre più nel panorama culturale italiano, con conseguenze positive anche per quel che concerne il turismo e gli eventi”.

La Gallery di palazzo S.Siro in occasione della mostra su Andy Warhol presenta in collaborazione con l’amministrazione dì Albenga, associazione culturale “Spirale d’idee”, dottoressa Josepha Costa e Liceo Giordano Bruno una serie di iniziative mirate a far conoscere la nostra cultura storica in tutti i suoi aspetti e con lo spirito che lega la sinergia di collaborazione tra più persone che operano senza scopo dì lucro, ma ispirati dalla ricchezza di intenti e dal nostro patrimonio artistico culturale.

Programma :

Venerdì 15 aprile

ore 15.30: inaugurazione della mostra

ore 16,30 circa inizierà il primo dei tre tour su via Roma con la dott.ssa Costa. La storia e le vicissitudini di buona parte dei palazzi nobiliari saranno esposti in una suggestiva passeggiata con partenza da piazza San Siro.

Venerdì 6 maggio

ore 16,30 tour su via Roma con la dott.ssa Costa con partenza da piazza San Siro.

Venerdì 20 maggio

ore 16,30 tour su via Roma con la dott.ssa Costa con partenza da piazza San Siro.

Venerdì 27maggio

verranno esposti presso la Gallery di palazzo S.Siro gli elaborati grafici ispirati alla mostra effettuati dai ragazzi del Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga

Ore 11,00 apertura al pubblico ( nel cortile retrostante la Gallery)

Ore 17,00 la giuria premierà le tre opere più rappresentative dello spirito di Andy Warhol e la sua arte.

Art director professor Mauro Panichella