Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl): "A mancare è l’evidenza di una regia del Governo che vigili su tutta questa delicata fase"

Per Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, “ a mancare è l’evidenza di una regia da parte del Governo che vigili su tutta questa delicata fase. Governo che, peraltro, non ci ha ancora nemmeno convocati ”.

“ L’obiettivo per Piaggio Aerospace deve essere la stabilità – prosegue Venzano - la messa in atto di un piano industriale a lungo termine che in primo luogo valorizzi il grande patrimonio di professionalità e asset produttivi presenti negli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga, che rappresenta il valore aggiunto che i soggetti interessati all’acquisto dell’azienda devono tenere in debita considerazione. L’ipotetica futura proprietà, a cui si chiede di rilevare l'azienda nella sua interezza, senza 'spacchettamenti', dovrà dare garanzie chiare e precise su occupazione e sviluppo partendo dal rilancio del Gruppo attraverso una solidità economica reale e capacità industriale con investimenti e sviluppo di nuovi prodotti legati all’innovazione ”.

Il commissario Straordinario Vincenzo Nicastro ha indicato i tempi: fino al 28 di aprile la new diligence, poi ulteriori 30 giorni per presentare l’offerta d’acquisto vincolante, con il deposito cauzionale del 10% dell’importo. Oltre ai cinque nuovi soggetti interessati c’è l’offerta della cordata Italo-scandinava, che sarà valutata insieme alle altre offerte.

“Manca ancora l’ordine firmato dei 6 nuovi P180 – avverte Venzano - e questo inizia a creare problemi in merito all’avvio della produzione a monte, che parte dalla LaerH di Albenga per la costruzione delle fusoliere. Ancora nessuna notizia da parte del Governo per quanto riguarda la conclusione del progetto del drone per un uso duale, il P1HH. Riteniamo profondamente sbagliato dal punto di vista industriale non portare a conclusione un progetto importante e strategico per il Paese”.