Savona, incontro giunta Russo-centro città: sollevate criticità sulla pulizia e sugli allagamenti nel quadrilatero

Sporcizia in centro città, isole pedonali e allagamento del quadrilatero nella zona compresa tra via Orazio Grassi, via Guidobono, via XX Settembre e via Belloro.

Queste alcune delle criticità esposte dai residenti nell'incontro tra la giunta del sindaco Marco Russo e il centro di Savona nella sala del Convento dei Carmelitani Scalzi di via Vegerio.

"Via Paleocapa è il biglietto da visita della città, un turista che arriva ed entra a Savona vede il Palazzo dei pavoni e vede sporcizia per terra, in quel pezzo che sembra dimenticato dalle diverse amministrazioni. È totalmente tralasciato" ha detto un residente.

"La situazione è sempre più incresciosa, la passata amministrazione aveva fatto la campagna elettorale sul degrado e la sicurezza ma non era cambiato nulla - ha continuato Maria Teresa Fadda, residente in Largo Vegerio - Ci sono cassonetti strabordanti e fuori ne sono presenti una ventina saccheggiati dai gabbiani e dai topi, diventa così una situazione sanitaria. È un disastro, è sempre mancata una campagna informativa su come fare la differenziata, a Bergeggi, Albisola, Vado, tutto funziona così come Genova. Come mai a Savona siamo ridotti a questo punto? Siamo il comune che paga le tasse più alte sui rifiuti, fino a quando possiamo andare avanti?".

"In Corso Italia ci sono i cilindri che contengono la spazzatura che sono erosi dalla pipì dai cani che rendono la via poco attraente - ha proseguito Valerio Prestigiacomo, titolare di un bar presente in via Ratti - Per le isole pedonali ritengo sia necessario metterle per piazzarsi al pari delle altre città d'Italia. La città ha bisogno di persone che facciano le cose semplici ma non impossibili, che diano dei risultati".

"Ci vedremo martedì con associazioni, un gruppo di cittadini e le scuole per sensibilizzare sulla pulizia, vogliamo stabilire 5-6-7 regole elementari, condividerle e poi ognuno potrà diffonderle. È fondamentale, riappropriamoci della città. La repressione non è dubbio che sarà fatta" ha risposto il sindaco Marco Russo.

Alta l'attenzione anche sugli allagamenti che si verificano soprattutto in autunno e inverno a causa delle violenti precipitazioni e della conseguente piena del torrente Letimbro.

"La problematica principale deriva dal Letimbro, è una criticità seria e risale a tantissimi anni" ha detto Enrico Pregliasco, residente in via Busserio, una delle zone più colpite dagli allagamenti.

"Ormai quando piove è un problema e si sta spostando sempre più avanti fino a corso Mazzini. La situazione è pesante - gli hanno fatto eco due savonesi - Questa è la settima giunta alla quale propongo questa cosa e tutte mi dicono che non ci sono i soldi".