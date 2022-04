Residenze universitarie sul Priamar, nuovo protocollo d'intesa tra il comune di Savona, Università e Aliseo

Un nuovo protocollo d'intesa firmato dal comune di Savona, l'Università degli studi di Genova e l'Agenzia ligure per gli studenti (Aliseo) per presentare nuovamente il progetto delle residenze universitarie sul Priamar.

Palazzo Sisto, che aveva pensato di collocare gli studenti fuori sede (alcuni trovano già spazio al Campus Universitario) in una porzione della Fortezza, costituita dal Bastione San Bernardo e dal soprastante Cellulario ottocentesco, quindi ci riprova dopo che nel 2017 Aliseo aveva presentato un progetto al Ministero dell'Istruzione (era stato anche in quel caso firmato un protocollo condiviso), ammesso definitivamente nel 2020 al cofinanziamento dal Ministero, ma stoppato poi nel settembre 2021 della Soprintendenza che aveva segnalato la necessità di integrazioni progettuali sul progetto presentato.

Nel dicembre dell'anno scorso Aliseo aveva quindi comunicato che oltre alle criticità rilevate dalla Soprintendenza sarebbe presente uno squilibrio finanziario tra il progetto presentato nel 2017 ed il progetto esecutivo redatto nel 2021, e aveva quindi deciso di ritirare progetto, con il presupposto di riproporlo sul V° Bando, finanziato in parte dal PNRR.

Negli ultimi mesi dal ritiro del progetto ci sono state diverse interlocuzioni tra Aliseo, l'Università, la Soprintendenza ed il Comune di Savona che hanno portato quindi alla comune volontà di ripresentare il progetto sul V "Avuto presente che: allo stato attuale il Comune di Savona è proprietario del bene; le Parti, intendono attivare, sussistendone i presupposti di legge, le procedure preordinate al perfezionamento del Protocollo d'Intesa, e al successivo atto di concessione in uso del bene, atta a garantire la sua piena disponibilità e al contempo, mantenere la proprietà in capo al Comune di Savona, quali strumenti idonei per un impegno coordinato delle Parti, in vista della presentazione, in tempo utile, al MUR, della domanda di finanziamento per la realizzazione di residenze universitarie l'intervento viene finanziato al 75% con fondi MUR ed il restante 25% è coperto dal valore immobiliare e che le spese tecniche relative sono garantite dal Fondo Strategico della Regione Liguria anno 2020 pertanto, per la realizzazione l'intervento non sussistono oneri aggiuntivi a carico dell'Ente" viene spiegato nella delibera di giunta comunale. Bando.