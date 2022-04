Come fare marketing su LinkedIn: tutti i consigli per una strategia vincente

Vuoi sapere come fare marketing su LinkedIn nel modo giusto? Innanzitutto, ti tornerà utile conoscere a fondo tutti i vantaggi che può offrirti questa piattaforma. Ben pochi sanno che LinkedIn è un social network professionale molto utile, da sfruttare non solo per l’offerta o la ricerca di lavoro. In realtà, può essere uno strumento interessante per chiunque voglia posizionarsi sull’enorme mercato del web con una strategia di marketing digitale vincente. In effetti, secondo dati recenti, LinkedIn ha un bacino d’utenza davvero enorme: all’incirca ben 700 milioni di utenti - di cui almeno 30 milioni di aziende-, che costantemente condividono oltre 2 milioni di post al giorno. E se questo non basta per rendersi conto delle grandi opportunità offerte da questa piattaforma, ecco di seguito altri vantaggi che potrebbero suscitare l’interesse dei digital marketer più arguti:

È valido per fare network con le altre aziende. Si sa, il web è una rete e bisogna sfruttarne tutte le potenzialità. Con LinkedIn, attraverso la condivisione di contenuti in linea con le altre aziende del proprio settore, si può facilmente instaurare relazioni che, molto probabilmente, torneranno utili;

È un bacino d’informazioni su dipendenti, clienti e aziende varie. Un aspetto interessante per chi desidera accaparrarsi nuove opportunità di business, e cerca il modo giusto per farlo;

Per qualsiasi strategia di marketing digitale che si rispetti, la brand reputation è un elemento da non sottovalutare mai. Se si desidera valorizzare l’immagine del marchio in un’ottica più professionale, LinkedIn è sicuramente il posto giusto.

Insomma, le potenzialità di questa piattaforma sono tutte da esplorare. Scopri, sul magazine "Aleph & other Tales", il metodo efficace per pubblicare i tuoi post su LinkedIn.

Come fare marketing su LinkedIn: le prime mosse

Di seguito quindi eccoti alcuni consigli di base su come fare marketing su LinkedIn nel modo vincente:

Innanzitutto, crea un profilo aziendale interessante. È importante per questa fase scegliere immagini di copertina e profilo accattivanti e chiare, che esprimano efficacemente in cosa consiste il proprio business. Fondamentale è la descrizione, da curare con le parole più appropriate o, ancora meglio, da arricchire con un video di presentazione incisivo. Inoltre, per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca, è possibile personalizzare l’URL del profilo, sostituendolo a quello di default;

Realizza contenuti in linea con il tuo target. Qualsiasi sia il post da condividere – immagini, video, articoli – l’importante è che siano coerenti con gli interessi del tuo pubblico;

Per aumentare le interazioni sulla tua pagina professionale LinkedIn, è utile rispondere ai commenti degli utenti in modo rapido, approfondito, e professionale. Evita le risposte autoreferenziali o scontate, cercando anche nei commenti di creare valore aggiunto.

LinkedIn digital marketing: tattiche da esperti

Ma se vuoi saperne di più e non ti accontenti delle briciole, allora ecco quali sono le tattiche che puoi mettere in atto per una digital marketing strategy davvero vincente con questo social: