IOTA Miner lancia l'applicazione di cloud mining

Il mercato delle criptovalute è in festa! I prezzi delle valute più diffuse come BTC, ETH, SOL e XRP sono saliti vertiginosamente. La forza trainante di questa impennata è la legge chiave recentemente approvata dagli Stati Uniti e il forte sostegno dell'ex presidente Trump alle prospettive finanziarie delle criptovalute. Sotto il duplice stimolo delle buone notizie, il mercato continua a crescere.

Gli investitori più attenti hanno agito rapidamente e hanno investito i loro asset nella piattaforma di cloud mining IOTA Miner per assicurarsi un reddito passivo! Attraverso questa piattaforma, puoi ottenere facilmente rendimenti stabili fino a 8.000 dollari. Cogli l'opportunità di agire e lascia che il valore dei tuoi asset continui ad aumentare!

Cos'è il cloud mining?

Il cloud mining è il processo di mining di criptovalute noleggiando potenza di calcolo da data center remoti, senza possedere o gestire hardware di mining. Questo è diverso dai metodi di mining tradizionali, in cui i singoli individui devono acquistare e gestire la propria attrezzatura per generare nuove criptovalute o token.

Vantaggi di IOTA Miner

1: Registrati e ricevi un bonus di benvenuto di 15 $.

2: Grazie alla sua tecnologia decentralizzata, all'elevato potenziale di profitto e ai servizi di cloud mining impeccabili, offre agli investitori un modo sicuro, affidabile, efficiente e conveniente per aumentare il valore degli asset digitali.

3: Utilizza energie rinnovabili come l'energia solare ed eolica per generare tutta l'elettricità necessaria per il mining e proteggere l'ambiente.

4: Nessuna commissione nascosta.

5: Il programma di affiliazione può premiare fino a 80.000 $.

Come utilizzare IOTA Miner

Passaggio 1: Registrazione gratuita, facile da iniziare.

La registrazione richiede solo un minuto. La piattaforma offre anche un bonus principiante di 15 $, così puoi iniziare a guadagnare 0,60 $ al giorno senza investire.

Passaggio 2: Scegli un contratto di mining adatto. La piattaforma offre una varietà di contratti con diverse capacità di elaborazione, coprendo criptovalute popolari come BTC, LTC, DOGE, ecc. Che tu voglia testare a breve termine o realizzare un profitto a lungo termine, può soddisfare le tue esigenze.

Fase 3: Ottieni un reddito giornaliero

Dopo l'attivazione del contratto, il sistema esegue automaticamente operazioni di mining ogni giorno e deposita i proventi sul tuo conto.

Gli utenti possono scegliere tra le seguenti opzioni:

[LTC-L7 9500Mh] Importo dell'investimento: $100, utile netto totale: $100+$4

[BTC-Avalon Miner A15-194T] Importo dell'investimento: $500, utile netto totale: $500+$30

[BTC-Bitcoin Miner 521 Hyd] Importo dell'investimento: $1.500, utile netto totale: $1.500+$225

[DOGE-Scrypt ASIC Miners] Importo dell'investimento: $4.000, utile netto totale: $4.000+$1.092

[BTC-WhatsMiner M605+] Importo dell'investimento: $6.000, utile netto totale: $6.000+$2520

[BTC/BCHAvalon Air Box-40ft] Importo dell'investimento: $25.000, utile netto totale: $25.000+$14.000

I profitti verranno accreditati automaticamente sul tuo conto il giorno successivo all'acquisto del contratto.



Per maggiori informazioni sul contratto, visita il sito web ufficiale della piattaforma IOTA Miner: https://iotaminer.com/

Informazioni su IOTA Miner

Fondata nel 2018 e con sede nel Regno Unito, IOTA Miner vanta una piattaforma consolidata con sette anni di attività, al servizio di oltre 9 milioni di utenti in più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo. IOTA Miner è la prima piattaforma di cloud mining al mondo basata sull'intelligenza artificiale e sulle energie rinnovabili, leader nel settore del cloud mining. La piattaforma detiene oltre 8.000 bitcoin come riserva strategica, garantendo agli utenti un ritorno del 100% sul loro investimento.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute sta crescendo vertiginosamente e il reddito passivo è fondamentale! IOTA Miner sta diventando la prima scelta per gli investitori esperti, trasformando facilmente i propri investimenti in criptovalute in rendimenti stabili fino a $3.700. Il punto vendita è stato aperto, cogli l'opportunità di creare subito un account e potrai usufruire di un bonus di benvenuto di $15, che puoi utilizzare come investimento iniziale per iniziare a fare cloud mining gratuitamente!

Sito web ufficiale: https://iotaminer.com/

Email di contatto: info@iotaminer.com

Scarica la versione per Android o Apple: https://iotaminer.com/xml/index.html#/app























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.