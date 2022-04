Calizzano celebra il 25 aprile, posizionata nuova stele in memoria dei partigiani (FOTO)

"Dopo avere reso omaggio al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre in piazza Vittorio Veneto, alle tombe dei 5 partigiani trucidati a Ceva, presso il cimitero di Vetria e quello di Camporosso, alla stele in ricordo di 2 partigiani in regione Mereta, al Monumento ai Caduti per la Libertà presso il Santuario della Madonna delle Grazie, quest'anno l'occasione è stata resa ancora più particolare e se possibile importante dall'inaugurazione di una nuova stele fatta posizionare in memoria dei partigiani di regione Frassino per volere delle famiglie della medesima località" spiega il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Insieme al nostro professor Giorgio Grasso abbiamo potuto ricordare e rendere omaggio alle donne ed agli uomini che si impegnarono per la popolazione in quel tempo, ai valori assoluti dell'impegno e del sacrificio, della resistenza, della liberazione. Evviva la libertà, evviva Calizzano e i suoi partigiani" conclude Olivieri.