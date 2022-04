Savona, stop per il periodo estivo ai lavori di ampliamento della banchina nella Vecchia Darsena. Autorità Portuale: "Ritardi legati a problemi tecnici"

"Sospendiamo temporaneamente alcune lavorazioni ed altre andranno avanti. E' meglio che la pesca e il turismo possano lavorare tutta l'estate".

A dirlo è il direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità Portuale Paolo Canavese in merito ai lavori di ampliamento della banchina per i pescherecci e nuovi accosti in Calata Sbarbaro. Gli interventi in parte sarebbero stati stoppati e le barche stanno per tornare nell'area oggetto dei lavori di ampliamento della banchina.

"Ci sono ritardi legati a problemi tecnici nella procedura delle fase di lavorazioni per verifiche legate a possibili ritrovamenti bellici - continua Canavese - quindi abbiamo ritenuto giusto nei confronti dei pescatori e degli esercenti della Darsena sospendere temporaneamente e riprendere in autunno. Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di tutti".

Con l'avvio del cantiere i pescherecci erano stati momentaneamente ormeggiati nello specchio acqueo di piazza D'Alaggio.

La cifra complessiva dei lavori si attesta sui 300mila euro e il progetto comprende una serie di interventi finalizzati alla riqualifica della vecchia Darsena attraverso la riorganizzazione della banchina di Calata Sbarbaro, utilizzata come accosto e deposito dai pescatori professionisti.

L’intervento prevede l’installazione di contenitori modulari destinati a contenere i materiali per la pesca senza ridurre la fruibilità della zona da parte del pubblico.

I lavori, infatti, prevedono sia l’allargamento della banchina a più di 2 metri, in modo da avere un passaggio utile di poco più di 1 metro, che l’installazione nella parte a ridosso della strada dei contenitori modulari in carpenteria metallica appositamente studiati e ingegnerizzati per contenere il materiale necessario all’esercizio della pesca professionale.

Inoltre, presso la piattaforma trapezoidale, in corrispondenza dell’angolo della Darsena, il progetto prevede la realizzazione di un cassone modulare sopraelevato per creare una zona di approdo e vendita del pescato per le imbarcazioni di dimensioni maggiori.