Condizionatore olimpia splendid: dove trovarlo online e quali sono i modelli più richiesti

La ricerca online di dispositivi come i condizionatori è sempre più diffusa e promossa grazie al grande vantaggio di poter accedere a vetrine virtuali complete ed estremamente fornite che, sui migliori portali, godono anche di schede tecniche più che esaustive per effettuare la scelta in maniera migliore e consapevole. Il tutto, avendo a disposizione un qualunque dispositivo per navigare su internet e una relativa connessione.

Uno dei modelli più gettonati è, senza dubbio, l’Olimpia Splendid, dell'azienda rigorosamente italiana che da oltre sette decenni si propone di immettere sul mercato la migliore produzione di dispositivi per la climatizzazione con filiali in tutto il mondo.

Ad oggi le proposte di questo noto brand sono disponibili anche online, affidandosi a portali specializzati come Climamarket.it: qui, infatti, è possibile trovare un’ampia selezione di modelli di ultima generazione a prezzi piuttosto competitivi.



Olimpia Splendid: quale modello di condizionatore scegliere

Questa storica azienda italiana, quindi, propone climatizzatori sia monosplit che multi split, fino a 5 unità interne con un unico motore da montare all'esterno e telecomandi dedicati.

Il principale vantaggio è non solo nel poter servire più ambienti in casa occupando poco spazio per l'unità motorizzata, ma anche nel poter avere dispositivi, sia in modalità di raffrescamento che di riscaldamento, con eguale potenza o potenza diversa.

In una stanza più piccola, dunque, Olimpia Splendid consente di prediligere ad esempio un 9 mila BTU, mentre in una più grande in modello 12 mila BTU, modulando le impostazioni a seconda delle specifiche esigenze.

A livello di diffusione dell'aria, inoltre, sono presenti dispositivi con i classici split ad alette oppure con diffusore da soffitto (ad esempio per le attività commerciali) o canalizzati per essere posizionati in un controsoffitto in maniera meno visibile.

Dai modelli più semplici a quelli multi-optional, è possibile usufruire anche di kit wi-fi per controllare i dispositivi da remoto e avere classi energetiche convenienti e compatibili con Ecobonus e risparmio energetico, dalla A+ a superiori.

Le principali caratteristiche dei condizionatori Olimpia Splendid

I condizionatori Olimpia Splendid hanno la tecnologia inverter che consente di ridurre al minimo i consumi, facendo lavorare il motore a regime ridotto una volta raggiunta la temperatura preimpostata.

I filtri montati sono tutti di ottima qualità, facilmente rimovibili per una pulizia idonea, e dotati di strati che trattengono la maggior parte delle impurità per un'aria sempre pulita e priva di allergeni. Oltre alle classiche funzioni di raffreddamento e riscaldamento, offrono l'opzione di deumidificazione, al fine di eliminare l'umidità in eccesso durante le giornate più calde senza dover utilizzare la climatizzazione vera e propria.

Con la funzione Sleep i gradi di temperatura raggiunti si modificheranno durante la notte per consentire una gradualità maggiore, mentre la Auto sfrutta i sensori del condizionatore per individuare, a seconda della temperatura ambientale, la modalità e il grado di riscaldamento o raffrescamento migliori anche in rapporto a un risparmio energetico idoneo.

Al contrario, con la funzione Turbo si avrà nel giro di pochissimo la temperatura desiderata, mentre il Timer garantisce la programmazione automatizzata dell'accensione e dello spegnimento del condizionatore.

Olimpia Splendid ha funzione di ventilatore a 3 velocità con il comando Fan e la sua silenziosità è estrema, assestandosi di poco al di sopra dei 20 decibel in ogni modalità. L'installazione è semplice e non richiede grandi opere murarie, tuttavia è sempre consigliabile rivolgersi a personale specializzato che possa supportare anche nei collegamenti esterni.

A livello di design, infine, le linee arrotondate e moderne, nonché la tinta in bianco ghiaccio, rendono i condizionatori Olimpia Splendid veri e propri complementi di arredo sobri ed eleganti al contempo, adattabili a qualunque esigenza di stile, sia in casa che in ufficio, che nelle attività commerciali.