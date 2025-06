A Savona il convegno internazionale “Geoviews 2025”: in arrivo esperti da tutto il mondo

Il rapporto tra geologia strutturale e meccanica delle rocce” al centro del workshop internazionale “Geoviews 2025” che si terrà nella due giorni, il 10 e l’11 giugno, a Savona. L’evento, organizzato da IAEG, International Association of Engineering Geology and the Environment, e dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, sarà ospitato alla Fortezza del Priamar.

Oronzo Antonio Longo, referente di IAEG Italia, International Association of Engineering Geology and the Environment, aggiunge: “Questo convegno nasce, per così dire, dal basso: non da una istituzione, ma da un gruppo di geologi provenienti dal mondo della libera professione e delle società di ingegneria spontaneamente raccolti intorno all'esigenza di fornire un'occasione formativa di alto livello rivolgendosi ai migliori specialisti in campo nazionale e internazionale. I relatori sono stati scelti in base alle loro competenze e non a criteri di appartenenza, mentre il convegno è totalmente finanziato dalle quote degli iscritti e dagli sponsor che hanno creduto nella validità dei suoi contenuti”.