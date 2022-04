Casa Regina Montis Ragalis, un’atmosfera tranquilla e accogliente

Un’importante ristrutturazione ha trasformato l’antico Monastero cistercense in Casa Regina Montis Regalis struttura priva di barriere architettoniche che comprende:

· il Ristorante

· il Centro Congressi

· l’Albergo

· la Casa di Spiritualità

L’inalterato stile monastico – corridoi affrescati, scalinate in pietra, soffitti in mattone – accompagna gli ospiti in un soggiorno esclusivo.

Oggi vi presentiamo la “La Tavola del Chiostro” dove il fascino del passato accompagna gli ospiti nella degustazione di piatti semplici e raffinati dell’autentica cucina piemontese realizzati con particolare esaltazione dei gusti dei prodotti locali e di stagione.

Vengono creati menù appositi per gruppi turistici, per fargli godere appieno il loro soggiorno in Vicoforte prima o dopo la visita guidata del Santuario.

All’interno di Casa Regina Montis Regalis si trovano differenti spazi che permettono di soddisfare le più svariate esigenze:

· La Sala Ristorante da 150 posti per una clientela di Gruppo o Congressuale o per Banchetti nuziali

· Il Chiostro, con il porticato annesso, utilizzato nel periodo estivo in alternativa alla Sala Ristorante

· Il Refettorio dei Monaci da 50 posti per piccole Cerimonie e menu alla carta

· Il Giardino pensile per feste pomeridiane o pranzi a buffet

Oltre a quanto sopra descritto, Casa Regina Montis Regalis dispone di 45 camere, telefono con linea diretta, televisione con canali in lingua straniera, connessione wireless gratuita in camera e internet-point in reception.

La struttura è priva di barriere architettoniche ed alcune camere sono attrezzate per l’accoglienza di persone diversamente abili.

Per maggiori informazioni: Sito internet www.casareginamontisregalis.com E-mail casaregina@santuariodivicoforte.it

Telefono 0174-565300

Casa Regina Montis Regalis si trova in Piazza Carlo Emanuele I 1 a Vicoforte (CN)