Savona, i cantieri della passeggiata a mare di via Nizza "si mangiano" 24 posti auto nel parcheggio di Villa Pizzardi

E' uno spazio che garantisce un certo sollievo ai residenti, in una zona dove i posti auto sono una rarità, ma ora i cantieri della passeggiata mare di via Nizza si "rubano" 24 posti auto dei circa 90 totali del parcheggio di Villa Pizzardi.

Lo spazio, di proprietà di Opere sociali, viene dato in comodato d'uso al Comune ormai da anni. Uno spazio vitale per i residenti della zona e per i tanti turisti che nell'estate affollano le spiagge di via Nizza. In questa stagione il parcheggio è sempre pieno, ed è difficile trovare un posto disponibile.