C’è chi ha definito la lettura un passatempo ormai fuori moda, le statistiche però dimostrano il contrario. Secondo quanto indicato dall’ultima analisi pubblicata Ansa ci sono dei settori importanti in crescita tra cui un mercato di oltre 24 milioni di copie vendute nel 2021 solo per il settore dei ragazzi. I dati pubblicati sono davvero incoraggianti: nel 2021 l’editoria ha registrato una crescita del 18,8% delle vendite. Secondo quanto dichiarato sono stati 115,6 milioni i libri venduti per un mercato di più di 1700 milioni di euro. A divulgare questi dati è Ansa in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori. Ma quali sono i libri migliori e più letti in Italia? La classifica muta di mese in mese e puoi tenere tutto sotto controllo sul portale libripiuvenduti.it .

La mascella di Caino

C’è un libro che sta raggiungendo le vette delle classifiche di lettura e di vendita, si tratta de La Mascella di Caino. Non solo un giallo ma un libro puzzle che deve il suo successo anche grazie alla condivisione social; proprio grazie ad un video su Tik Tok il libro ha iniziato a circolare e il motivo è la possibilità di ricostruire la storia. Ci sono sei assassini e sei vittime; il lavoro del lettore non è passivo ma attivo poiché deve ricostruire l’ordine delle vicende così da trovare il colpevole.

Fabbricante di Lacrime

Un altro dei libri più letti del momento dagli italiani si intitola Fabbricante di Lacrime. Di Erin Doom, racconta la storia di Nica cresciuta orfana all’interno di un orfanotrofio in cui venivano raccontate storie a lume di candela. Una delle più famose e ripetute è quella del fabbricante di lacrime da cui prende il nome il romanzo. Quando arriva per Nica il momento di lasciarsi il passato alle spalle e affrontare la sua vita da adulta però le cose non vanno proprio come sperava.

Il visconte che mi amava

Avete presente il fenomeno Bridgerton? La serie TV Netflix più chiacchierata del momento è legata ad una saga di libri di Julia Quinn. Il visconte che mi amava si ambienta nel 1814, anno in cui molte persone della località e dell’upper class cercano di fidanzarsi per poter aggiudicarsi un futuro prospero. Protagonista di questa puntata è Anthony Bridgerton, fratello di Daphne e considerato uno degli scapoli più ambiti di Londra.

La canzone di Achille

Si intitola La Canzone di Achille il romanzo di Madeline Miller che sta spopolando soprattutto tra i più giovani; condiviso anche sul social TikTok da molti influencer del settore book viene ambientato ovviamente nel mondo della mitologia. Le pagine permettono di riscoprire i personaggi di Patroclo, Achille, Elena e Paride. Un grande approfondimento che ti farà guardare la storia con un occhio diverso.

Violeta

Violeta di Isabel Allende è uno dei libri più venduti dell’ultimo trimestre; le numerose recensioni positive hanno fatto schizzare tra i best seller del momento questo capolavoro ambientato nel 1920. La storia è quella dell’omonima protagonista che deve affrontare una vita di tormenti tra gli echi della Grande Guerra e l’influenza spagnola.

L’equazione del cuore

Si intitola l’equazione del cuore il libro di Maurizio de Giovanni che diventa uno dei più letti del momento. Il romanzo racconta di Massimo, professione di matematica in pensione e vedovo che vive in una casa sul golfo di Napoli. La sua routine viene spezzata da una chiamata inaspettata: la figlia e il genero hanno avuto un incidente in cui hanno perso la vita e nella città lombarda dove vivono resta ricoverato Checco il figlio. Massimo deve raggiungere il nipote e assolvere i propri doveri prendendosene cura.

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori

Daria Bignardi torna a scrivere; non solo conosciuta per i suoi romanzi ma anche per il suo talento da giornalista ha dato prova di sé anche come conduttrice. Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori è la sua ultima fatica e tratta con ironia ma anche sincerità l’attrazione dell’abisso con cui tutti abbiamo dovuto fare i conti almeno una volta nella vita.