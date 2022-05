"Custodi del bello" a Savona, prima squadra mobilitata: da oggi all’opera per restaurare le panchine del Prolungamento

"I custodi del bello" hanno cominciato a prendersi cura di Savona. La prima squadra, composta da 4 uomini e da un caposquadra, ha iniziato questa settimana presto a restaurare le panchine del Prolungamento, così come chiesto dall'assessorato alla Città Vivibile.

Un lavoro piuttosto lungo che durerà un mese almeno. La squadra, che sarà impegnata per 15-20 ore alla settimana, si occuperà della manutenzione dei beni comuni savonesi per 4-6 mesi, allo scadere dei quali ci sarà già un’altra squadra che prenderà il suo posto. Mentre i componenti della primo team, grazie anche al lavoro di Randstad, saranno avviati verso il reinserimento nel mondo del lavoro.

“E’ la prima mossa contro il degrado” aveva detto il sindaco Marco Russo in conferenza stampa, quando a fine febbraio aveva presentato il progetto che a Savona coinvolge, oltre al Comune, anche Fondazione Azimut, Fondazione Diocesana, Randstad e Rotary.

“Abbiamo iniziato da questo punto della città - ha detto l’assessore alla Città Vivibile Barbara Pasquali - perché in estate è un vero e proprio biglietto da visita per Savona. Questo è solo l’inizio del lavoro dei Custodi del Bello che verranno impiegati in ottica antidegrado in tutti i quartieri, anche sulla base delle segnalazioni ricevute nei recenti incontri con i residenti di tutta la città”.

Ancora Pasquali, che questa mattina, ha fatto un sopralluogo sul Prolungamento, per conoscere i membri della squadra conclude: “E’ evidente che non pensiamo di risolvere il problema del degrado con questo progetto. Ma è il primo passo. Il degrado chiama degrado, nella stessa misura, chi si prende cura di un bene comune genera emulazione. Siamo convinti che i 'custodi del bello' genereranno un circolo virtuoso tra amministrazione e cittadini”.