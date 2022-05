Alassio, una delegazione della "Città del Muretto" in Costa Azzurra per promuovere il territorio in terra francese (FOTO)

Più che un gemellaggio una vera occasione di promozione del nostro territorio in terra francese. Prosegue la collaborazione del Comune di Alassio con la Camera di Commercio Italiana a Nizza che nella giornata di ieri si è concretizzata in un incontro tra analoghe realtà di Nizza ed Alassio.

"Sia Alassio, sia Nizza hanno un circolo di tennis storico, di grande tradizione sportiva - commenta Fabio Macheda, Assessore al Commercio e alle Politiche Scolastiche, che ha avviato la partnership con la Camera di Commercio italiana a Nizza - come pure una scuola alberghiera riconosciuta sul territorio per la formazione di personale altamente professionale. Di qui l'idea di creare un momento di incontro nel quale abbiamo coinvolto l'Hanbury Tennis Club e l'Istituto Alberghiero Aicardi, Galilei Giancardi, con la Fabbrica delle De.Co. Abbiamo organizzato un wellcome cocktail con i nostri prodotti della tradizione: piccoli panini con l'acciugotto, sardine ripiene intinte nella tumatetta, focaccia e, naturalmente gumeletti e baci di Alassio"

Su tutto anche il San Pietro Tonic, il drink inventato dai barman dell'Alberghiero, lo scorso anno in occasione di The Alassio Drink. "Un pestato di erba San Pietro, raccolta tra gli scogli di Passeggiata Cadorna - spiegano - su zucchero di canna, amaro Tosolini e Acqua Tonica: poco alcolico, fresco, dissetante e, anche in questo caso con un ingrediente tipico del nostro territorio"

"L'occasione - aggiunge Macheda - per illustrare la destinazione Alassio: le vie dello shopping, le peculiarità della nostra offerta esperienziale, dalla marcia acquatica ai percorsi di trekking in collina, ma anche attraverso i nostri prodotti tipici e le pubblicazioni realizzate ad hoc per il pubblico francese. Importante aver coinvolto i ragazzi delle scuole in un'attività dinamica e di relazione extrascolastica. Con noi, ha preso parte al progetto, anche un ragazzo, proveniente dal Liceo Albert Camus sezione Alberghiera temporaneamente distaccato ad Alassio nell'ambito di un progetto Erasmus. Mi ha molto colpito l'estrema naturalezza con cui tutti si sono organizzati, e, con grande professionalità, in poco tempo hanno allestito un perfetto wellcome cocktail".